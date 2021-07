Juana Repetto reveló que tras el nacimiento de Belisario hicieron cápsulas de medicina con la placenta

Hace dos semanas Juana Repetto dio a luz a su segundo hijo, Belisario, junto a su marido, Sebastián Graviotto. La actriz respondió algunas preguntas de sus seguidores sobre la maternidad, y reveló qué hará un ritual con la placenta de su bebé, el mismo que hizo cuando nació su primogénito, Toribio. Al mostrar algunas fotos con el frasco de cápsulas placentarias despertó una ola de preguntas por parte de los usuarios.

Todo comenzó cuando una seguidora le preguntó a través de sus historias de Instagram: “¿Qué vas a hacer con la placenta de Belisario, lo mismo que con Toro?”. La actriz contestó el mensaje y sorprendió con su respuesta: “Sí, me hicieron medicina placentaria y mi idea es hacer la misma ceremonia; hay mucha gente preguntándome por esta medicina”.

También mostró dos imágenes donde se aprecia el frasco de vidrio que contiene las cápsulas placentarias. La hija de Reina Reech ya había optado por esta opción cuando nació su primer hijo. En aquel momento el ritual consistió en enterrar la placenta junto a una planta, como una forma de fertilizar la tierra con algo natural que provino de la etapa más transformadora de su vida: el embarazo.

Cápsulas de placenta: Juana Repetto le contó a sus seguidores la decisión que tomó luego de dar a luz a Belisario Instagram@juana

Tal como viene contando en sus publicaciones, Juana aclaró que se informó sobre la alquimia placentaria y decidió convertirla en medicina. En este sentido, apeló a la explicación de Verónica Nuñez, instrumentadora quirúrgica especializada en obstetricia y doula: “Vos la creaste, vivió en tú cuerpo, creció en tú útero al mismo tiempo que tú bebé crecía, se nutrió de tú sangre, alimentó a tú hijo y gracias a ella hoy lo tenés en tus brazos”.

“No tengas miedo, que no te dé asco ese órgano, el único que se formó en tú vida adulta con la maravillosa función de cuidar a tú bebé”, agrega Nuñez en un posteo de su cuenta de Instagram. “Que no te dé impresión llevártela, y si decidís hacer la alquimia placentaria e ingerirla, a través de cápsulas de gelatina, no creas que estás loca”, sostiene.

“Somos mamíferos y todos los mamíferos ingieren su placenta al nacer sus crías, porque toman de ella todas las vitaminas, minerales, células madres, hierro, hormonas, etc., que le son de mucha utilidad para recuperarse más rápido, entre otros muchos beneficios”, cierra en la publicación. Repetto, por su parte, eligió la ceremonia simbólica para comenzar esta nueva etapa familiar con la llegada del nuevo integrante.

