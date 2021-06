La sorprendente pregunta del hijo de Juana Repetto antes del nacimiento de su hermano

El nacimiento de su hijo Belisario trajo alegría al hogar de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, que habían decidido optar por un “parto humanizado” para recibirlo. Más allá de los temores y nerviosismo comunes a las horas previas de un nacimiento, la flamante madre compartió en la noche del lunes un video de su otro hijo, Toribio, mostrando cómo la alentaba horas antes de entrar en trabajo de parto.

“¿Qué sentís?”, le pregunta la actriz a su hijo, de cuatro años. “Confianza”, contesta él. “¿Y a dónde la ves?”, lo interroga su madre: “En tus ojos”, fue la respuesta final de Toribio poco antes del nacimiento de su hermano.

En el texto que acompañaba la publicación en Instagram, Repetto compartió un poco del contexto de ese momento: “Solo decirles que yo estaba en pleno trabajo de parto y no lo sabía. Toro me mira a los ojos y me dice: ´Veo confianza en tus ojos´. Cinco horas después, nacía su hermano de la manera más espectacular del mundo”, contaba.

“Mierd... que necesité confianza en mí, en nuestro cuerpo, en la naturaleza y la fisiología. Mi niño sabio. Lo extraño mil”, completaba la actriz con los sentimientos que le pasan ahora frente a su hijo, que pasó el fin de semana y el parto de su madre al cuidado de su abuela, Reina Reech.

Sin embargo, faltan horas para que se reencuentren todos junto a Belisario, el nuevo integrante de la familia Repetto.

