Juana Repetto superó un temor que siempre tuvo y lo celebró en sus redes: “Me daba pánico”

Juana Repetto superó un importante temor que la persigue desde siempre. A pesar de ello, puso un límite a sus creencias falsas y comenzó este año 2023 de una manera totalmente diferente. Mediante sus redes sociales, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto contó cómo fue lanzarse a lo desconocido y viajar simplemente en compañía de sus dos pequeños, Toribio y Belisario. Tras una decisión de último minuto, cambió de parecer y se trasladó a la costa atlántica.

Junto a un carrusel colmado de imágenes que referencian unas lindas vacaciones en la playa, Repetto redactó su travesía y cómo fue superar el miedo de trasladarse a otra ciudad en solitario. “Nunca me había animado a viajar sola, siquiera sin hijos. Con Toro tampoco me atreví a viajar de a dos, me daba pánico. Sebastián (su marido) me animó y pude atreverme a viajar en avión, pero siempre hacia un destino donde me esperara él o mi vieja o amigos con quien conviviríamos”, empezó la actriz.

Juana Repetto junto a sus hijos en plenas vacaciones (Fuente: Instagram/@juanarepettook)

En tanto, tras la necesidad de su pareja Sebastián Graviotto de trabajar durante las fiestas, Repetto sintió que debía “dar el paso” y por ello se sumó a celebrar el recambio de año con sus amigos frente al mar. “Pude todo”, advirtió la actriz una vez que arribó a su destino. Sin embargo, no todo salió bien, ya que horas antes de los festejos del 31 los tres se intoxicaron.

“Toro una tarde vomitando, yo todo el sábado a partir de las 00:15 vomitando. ¡Me asusté! Tuve que frenar el auto con los dos para vomitar camino a casa y seguí así toda la madrugada. Temblaba, débil, dándole teta a Beli en el medio, no podía dormir, seguía vomitando, estaba mareada y asustada. ¿Y si me pasa algo que hago? ¿Qué hacen solos?”, dijo Repetto y aclaró: “Todo fluyó. Por suerte fue solo una noche y estamos bárbaros, nada opacó todo lo que nos trajo este viaje tan hermoso. Que personalmente me hizo sentir mucho más poderosa y segura de mí como mujer y cómo madre. Conecté con ellos desde un lugar diferente”.

Juana Repetto se atrevió a vencer su miedo a viajar con sus hijos (Fuente: Instagram/@juanarepettook)

A modo de reflexión y luego del extenso relato, Repetto resaltó lo importante que es para una persona el hecho de atreverse a abandonar los temores e ir por lo que uno busca. “Estoy feliz de haber dado el salto y empezar el 2023 largando toda la mierd… (literalmente). ¡Aguante atreverse a enfrentar los miedos, aguanten los amigos y parejas que te alientan a hacerlo, aguanten los hijos y aguante disfrutar la vida!”, enfatizó la actriz y concluyó: “Poniéndome desafíos desde los primeros 15 minutos y demostrándome que puedo con ellos desde el día 1″.

Minutos más tarde, luego de la publicación, una ola de mensajes se plasmaron en la caja de comentarios por parte de los internautas y cercanos de Repetto, que la felicitaron por tal logro personal. “¡Todo lo que crecemos con nuestros hijos! ¡Felicitaciones!”; “¡Amamos tu fortaleza y tu energía! Qué lindo, que disfrutes y te llenes de energía” y “Que bueno que pudiste animarte”, son algunas de las reacciones ante la historia de la actriz.

