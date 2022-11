Una influcencer asegura que Juana Repetto protagonizó un escándalo en un sanatorio: “Rompió la barrera”

escuchar

Debido a su fuerte presencia en las redes sociales, Juana Repetto está acostumbrada a encontrarse en el centro de diversas polémicas. En lo que va del año, ya fue criticada por una larga lista de cosas, como hacer helado de leche materna, mandar a sus hijos al colegio con las medias sucias y hasta dejar al menor de la casa estar sin zapatos un día de frío. Frente a todas estas crisis, nunca dudó en salir a defenderse y replicar tajante en su perfil de Instagram. Sin embargo, en esta ocasión fue distinto, ya que la acusaron de haber maltratado a los empleados del Sanatorio en donde estaba internada Reina Reech, su mamá.

Acusan a Juana Repetto de protagonizar un escándalo en un Sanatorio: “Rompió la barrera”

Un par de semanas atrás, Reina Reech debió permanecer un par de días en la clínica Los Arcos por razones que no son de público conocimiento. Como era de esperarse, Juana Repetto -fruto de su relación con Nicolás Repetto- estuvo para acompañarla, pero su visita no habría terminado muy bien. Así lo explicó Pochi -la persona detrás de la cuenta de Instagram dedicada a la vida de los famosos, Gossipeame- en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre live.

“Contame qué pasó con Juana Repetto por favor”, disparó el conductor del ciclo realizado en las redes sociales. Sin pelos en la lengua, la influencer relató: “El otro día me escribió gente que vio una situación; hace dos semanas Reina Reech estuvo internada, no sé la razón, y me dijeron que Juana Repetto había estado a los gritos y que había sido muy mal educada”.

Juana Repetto junto a Reina Reech, su mamá Gerardo Viercovich

Y continuó: “Ella no tenía ganas de pagar el estacionamiento de la clínica y pasó la barrera rompiéndola, sé que el personal del lugar estaba muy afectado con ella; me dijeron: ‘Súper mal educada y mucha falta de respeto’; lo cual me sorprendió”.

Asimismo, dejó en claro que intentó ponerse en contacto con Juana para poder escuchar su versión de los hechos, pero que no tuvo mucho éxito. “Yo le escribí a ella a ver si hacía un descargo, igualmente nada justifica que se dirija mal a personas y maltrate”, remarcó.

Juana Repetto fue acusada de mlatratar a los empleados de clínica Los Arcos Archivo

“Después obviamente me empezaron a llegar denuncias de canjes que ella prometió y no cumplió, hay un descontento en las redes sociales con ella, yo le escribí pero no respondió”, sentenció, en referencia a la costumbre de algunas marcas de enviar productos a influencers o famosos para que les hagan publicidad, práctica que algunas veces puede terminar en engaños y escraches públicos.

Finalmente, Pochi manifestó: “Le dije que me habían comentado la situación y por qué reaccionaste así tan intempestivamente, te llevaste puesta la barrera de un estacionamiento, maltrataste a gente del lugar, es bueno escuchar las dos campanas para saber que dice ella, a mí me dieron todos los detalles”.

A pesar de que suele hacerle frente a las críticas, comentarios negativos y rumores que se dicen sobre su vida, en esta ocasión la madre de Toribio y Belisario optó por mantenerse en silencio y, en las últimas horas, se mantuvo alejada de las redes sociales -espacio en donde suele estar bastante presente-.

