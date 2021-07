Juana Viale sorprendió a su audiencia con un jugado vestido cola de pez: “Se ve todo”

Juana Viale sorprendió a todos en La Noche de Mirtha (eltrece) del sábado pasado cuando lució un vestido rosa con cola de pez muy osado junto a un broche con forma de racimo de uvas.

Después de saludar con besos a la cámara y bailar el tema “Aserejé”, la actriz habló sobre su look: “¿Cómo están en sus casas con esta frescura que no cesa? Amerita pasar este frío por este vestido que me confeccionó el señor Bogani”.

Y agregó: “Este vestido, muy bonito, es una pieza maestra, con un gran ramo de uvas en el hombro. Tiene esta cola, es como una aleta. Tiene un tajo drapeado. ¡Ustedes no se imaginan lo que es hacer este vestido!”.

“Porque uno lo luce, lo pasea como si nada, pero son horas de confección. No quiero que se me abra mucho atrás porque no tengo nada y se ve todo”, confesó entre risas.

La invitación especial a Mirtha Legrand

Luego de presentar su look, Juana le envió un saludo a su abuela Mirtha por el Día del Locutor y aprovechó para realizarle una invitación.

“No le faltó hacer nada a mi abuela: teatro, cine, televisión, radio. Podés venir cuando quieras, está es tu casa, abue. Te estoy extrañando acá. Es difícil, eh”, deslizó con una sonrisa la conductora.

