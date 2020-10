En una charla con el periodista Luis Novaresio, reveló las preguntas que le haría al Presidente Crédito: eltrece

En La Noche de Mirtha (eltrece) estuvo de invitado el periodista Luis Novaresio y aprovechó el cierre del programa para realizarle una de sus preguntas "malvadas" a Juana Viale.

"Yo cada vez que vengo acá le hago una pregunta malvada a tu abuela, no lo resisto. Si te lo cruzás acá en la puerta a Alberto Fernández, ¿qué le decís?", le preguntó Novaresio a la conductora.

"¿Por qué no venís al programa? Porque ya te escribí y no me estás contestando", respondió con una sonrisa Juanita. "Si se sienta acá, ¿qué es lo primero que le decís?", repreguntó el periodista.

"Me gustaría preguntarle cuál es el mea culpa de su Gobierno", contestó. "¿Y si viene Cristina [Kirchner]?", insistió Novaresio. "Le preguntaría qué marca de cartera usa", reflexionó Juana. "Yo le pregunté eso a tu abuela y me dijo que era una dictadora. ¿Coincidís con tu abuela?", recordó el periodista. "Yo creo que es una gran oradora, pero dictadora, no me animaría a decir eso yo", concluyó la actriz.