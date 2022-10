Juana Viale cruzó a quienes la criticaron por cortarse el pelo en apoyo a las mujeres iraníes

escuchar

“Por la libertad”, escribió Juana Viale junto a un video que compartió en su cuenta de Instagram. En las imágenes se la puede observar, sola, cortándose el pelo en una clara acción de apoyo para las mujeres iraníes que se encuentran en plena protesta contra las medidas restrictivas que les imponen los talibanes en su país. En una serie de acciones para mostrar su descontento, salieron a las calles y llevaron a cabo marchas y protestas de todo tipo. La argentina se sumó a la movida internacional en respaldo a esa lucha. Sin embargo, lo que comenzó por ser un gesto de visualización sobre la realidad de miles de mujeres, terminó por ser un foco de crítica para la conductora, quien respondió a todos aquellos comentarios malintencionados.

Juana Viale ha sabido utilizar su gran exposición para poner en la agenda local algunos temas que preocupan a la humanidad, como es el calentamiento global y el consumo de carne animal. En diversas ocasiones, expuso sus pensamientos y posiciones respecto a temas de actualidad. Así, se sumó al corte de pelo en post de mostrar su respaldo a las iraníes.

El corte de pelo de Juana Viale en apoyo a las mujeres iraníes

La conductora de Almorzando con Juana (eltrece) posó frente a cámara, como otras tantas mujeres, y se cortó el pelo en símbolo de apoyo a la causa. Rápidamente, le llovieron los aplausos por involucrarse, pero también las críticas fueron despiadadas al apuntar principalmente que optó por hacer un recorte mínimo de su larga cabellera, lo que en realidad no incide en el cambio que las protestantes buscan visualizar con esta acción.

Conforme a su personalidad confrontativa, Juana Viale no dudó en responder a los haters. “Acabo de ver pasar a Juana Viale cortándose un mechoncito diminuto”, escribió una usuaria de Twitter que acompañó sus palabras con una imagen de Moria Casán con un gesto de inquietud. Ante eso, la conductora estalló: “Estimada, te invito a sumarte a la causa. Lo mío fue poco para vos. Subí la apuesta, cortate más. Conste que no importa cuánto. Creo que el foco no es eso. Pero si lo es para vos. Sumate! Subí tu video. Arrobame así lo veo”.

Juana respondió a las críticas (Captura Twitter)

Asimismo no fue la única respuesta que la nieta de Mirtha decidió encarar. Para un joven que señaló que Juana no ponía nada en juego y que, por lo contrario, solo buscaba atención sin entender en realidad lo que sucedía, arremetió: “Erick, te invito a que te sumes a la causa. Si te interesa y si no, te pido, con respeto, que no digas pelotudeces. ¿Qué sabés qué entiendo yo?”.

La palabra de Juana Viale ante las críticas (Captura Twitter)

En la misma línea, Juana no dudó en realizar diversas respuestas con la misma premisa: que aquellos que la criticaron se sumen a la causa, en busca de una visualización de la situación desde la lejanía que la Argentina tiene con el país donde se suceden los hechos.

Qué pasa con las mujeres de Irán

Mahsa Amini tenía 22 años al momento de su asesinato. Como todas las mujeres de Irán, llevaba puesto su hiyab -elemento que su utiliza para cubrir el cabello y parte del rostro- el cual es de uso obligatorio para ocultar cierto aspecto del género femenino como es el pelo. Para ello, existen los llamados puestos de “moralidad” a través de los cuales el Estado determina el uso adecuado de los mismos.

Mahsa Amini murió el 16 de septiembre, tres días después de que se desplomara en un centro de detención de la llamada policía de la moral CORTESÍA DE LA FAMILIA DE MAHSA AMIN (BBC)

El 14 de septiembre Mahsa fue detenida por llamada Policía de la Moral al determinar que su hiyab estaba mal colocado. Horas más tarde, la mujer debió ser trasladada al hospital debido las heridas de gravedad que tenía al ser torturada al momento que fue encarcelada. Fueron dos días de agonía que terminaron con su muerte. Su caso provocó un gran estallido social femenino en el que las mujeres dijeron basta.

En esta foto proveída por la agencia kurda Hawar News Agency, mujeres kurdas llevan retratos de la iraní Mahsa Amini en una protesta por su asesinato en Irán, realizada en la ciudad iraquí de Qamishli el 26 de septiembre del 2022. (Hawar News Agency vía AP)

Las calles de Irán se llenaron de mujeres de diversos estratos sociales y edades que se mostraron en contra del régimen y pidieron por un inmediato cambio en el que dejen de ser tratadas como seres inferiores que deben acatar las órdenes. Sus voces hoy recorren el mundo y cada acción que se mantiene en marcha en cada esfera social piden ser escuchadas.

Manifestantes se reúnen alrededor de una barricada en llamas durante una protesta por Mahsa Amini, una mujer que murió tras ser detenida por la "policía de la moral" de la república islámica, en Teherán el 19 de septiembre de 2022. - - AFP

