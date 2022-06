El conflicto mediático entre la abogada y periodista, Julia Mengolini, y los integrantes LAM (América TV) sumó un nuevo capítulo. Las cámaras del programa conducido por Ángel de Brito fueron a buscar a la comunicadora en a la puerta de la radio para que declarara sobre sus dichos acerca del reality de Carolina “Pampita” Ardohain. Sin embargo, Mengolini no quiso dar declaraciones y se refirió, de manera exacerbada, a los integrantes del programa de espectáculos.

Durante su programa en Futurock, Julia Mengolini le dedicó una columna a Roberto García Moritán y Carolina Ardohain por la nueva temporada de Siendo Pampita. Para hablar de sus dichos contra el político y la modelo, la producción de LAM mandó a su cronista a las puertas de la radio, pero la abogada se negó y dio sus motivos: “No me podés agarrar de prepo, para esas hijas de p...”, dijo señalando el logo del micrófono.

“Son unas hijas de p... de la primera a la última. Ángel de Brito es un hijo de p..., lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo”, explicó la periodista, y le dijo al notero del programa: “Vos trabajás para gente que es una mi..., no es culpa tuya, pero yo no voy a hablarte y no es con vos, es con ellos”.

Julia Mengolini se enojó por un móvil de LAM y estalló contra Ángel de Brito

Sin embargo, el notero de LAM le dio a entender que se acercaba para conversar sobre sus dichos acerca del reality de Pampita y Moritán. “Es otra boluda”, manifestó la abogada mientras se iba y ante la consulta de que si Moritán era un “gil” contestó: “queda a la vista”. Luego de sus declaraciones pidió que no la filmen, y concluyó: “Nunca supe que me estabas grabando, no pongas esto al aire”.

E insistió en tono amenazante: “No tenés mi permiso para poner esto al aire”.

Tras mostrar las filmaciones, tanto Ángel de Brito y sus panelistas hicieron su respectivo descargo desde el piso de LAM. “Yo nunca vi una inútil hija de p... semejante maltratadora serial que arrancó una columna contra Pampita, ideológicamente Pampita y Moritán son lo opuesto, y si no pensás como ella te trata de idiota”, sentenció Yanina Latorre.

“Yo ni la conozco y me comí un insulto, y el nivel de mala educación en la sociedad es el reflejo en esta nota”, declaró Estefi Berardi; “Es tonta, es tonto lo que hace, me parece que no tiene sentido”, dijo Andrea Taboada.

Julia Mengolini, abogada y periodista, estalló contra Ángel de Brito y las panelistas de LAM Archivo

Por su parte, Ángel de Brito explicó que se trató de un trabajo periodístico. “Es bastante ignorante (...) le guste o no le guste el contenido, se la fue a buscar para que conteste lo que ella mismo dijo en un medio de comunicación”, declaró el conductor de televisión, y agregó: “Puede decir ‘no quiero hablar con ustedes’ punto. O nada, o caminar, pero ahora se pusieron todos loquitos con esto de la cámara prendida”.