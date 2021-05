Paulo Vilouta: “Julia Mengolini fue mi peor compañera de Intratables, defendía la corrupción“

El periodista Paulo Vilouta hizo un repaso por algunas de las periodistas que pasaron por el ciclo de América Intratables, y no dudó cuando se le preguntó, sin rodeos, quién fue la peor compañera que tuvo.

En dialogo con Ulises Jaitt en su programa de FM Urbana, El show del espectáculo, Vilouta fue categórico. “Yo no me llevé muy bien con [Julia] Mengolini [quien estuvo en ciclo en 2015 y 2016], con quien no comparto nada, y ahora eso que dijo de las drogas, tampoco sabía jugar”, expresó, haciendo mención a las recientes declaraciones de la periodista, quien habló de su experiencia al consumir cannabis durante el embarazo.

“¿Entonces fue tu peor compañera?”, indagó Jaitt. “Sí”, respondió Violuta, y brindó sus razones. “No me gusta, es extraña hasta en sus comentarios. Cuando estaba con nosotros, una vez discutimos y no sé qué fue lo que no interpretó y defendía la corrupción, entonces no me cae”, dijo, y añadió que no le gusta su perfil porque le parece “rebuscado”.

“En esto es blanco o negro, no hay tanta historia”, manifestó. De todas formas, Vilouta aseguró que se sentaría a comer con todas las colegas que estuvieron en el programa que actualmente conduce Fabián Doman, e hizo mención a sus vínculos con Agustina Kämpfer y Rosario Lufrano. “Con Agustina de entrada nos tiroteábamos por [Amado] Boudou a morir. Ahora, el día que estuvo con Andy [Kusnetzoff] y contó la historia del hijo, le mandé un mensaje: ‘Agus, qué bien que estuviste, y qué cálida’”, reveló. “Me parece que es una mujer interesante, pero que le marcó mucho la vida y la carrera el hecho de haber sido pareja de Boudou”.

En cuanto a la titular de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), el periodista reconoció que tuvieron “un desencuentro”, hasta que un día se reunieron para hablar al respecto. “Ella me entendió y yo la entendí. Supo desde el profesionalismo que yo cuando le criticaba algo lo hacía desde la locura del programa”, explicó Vilouta, panelista histórico de Intratables.

LA NACION