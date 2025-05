Julieta Poggio cometió un error ortográfico en las redes y los usuarios no se lo dejaron pasar

Desde que salió de la casa de Gran Hermano (Telefe), Julieta Poggio no para de brillar en cada paso que da, ya sea en los medios de comunicación, el teatro, las redes sociales y distintos streamings. En cada sitio o con cada video de maquillaje y skincare que hace, llama la atención y recibe mucho cariño por parte de sus seguidores. Sin embargo, en el último reel que compartió cometió un error de ortografía y desató una ola de críticas en los comentarios.

Julieta Poggio fue criticada en las redes por un error de ortografía que cometió al subir un video (Foto: Captura Instagram @poggiojulieta)

Poggio publicó un video que tituló: “Tres tops. Tres ocaciones (sic)”. En el reel, ella luce tres outfits diferentes para salir; el primero tiene un estilo relajado para un after beach, con una remera musculosa verde corta con la bandera de jamaica; en el segundo, viste un look para salir de noche con un top de jean con tres hebillas plateadas; y, el tercero, es un conjunto beige con tres broches dorados ideal para un sunset. Lo cierto es que no solo se equivocó al escribir la palabra ocasiones, sino que también arrobó mal a la marca que la auspicia, por lo que los usuarios no se la dejaron pasar y los comentarios no tardaron en llegar.

Los comentarios que recibió Juli Poggio tras cometer un error ortográfico al escribir (Foto: Captura Instagram @poggiojulieta)

Algunos usuarios la criticaron con dureza. “No la puedo ni ver, cansa ya”, escribió una usuaria con un emoji que se tapa la cara. Y otra sentenció: “Ocaciones, ajajaj abran las escuelas”. Sin embargo, hubo seguidoras que se lo tomaron con mucho humor, como la que comentó: “Yo te amo con toda mi alma, pero mi yo docente tiene que corregirte! JAJAJAJA es ocasiones*******“.

A pesar de las críticas, la influencer continuó con su agenda y publicó un nuevo video

A pesar de la ola de comentarios que recibió Julieta Poggio a través de su Instagram, ella decidió no darle importancia y siguió con su agenda. Más tarde, publicó un videotutorial sobre el makeup que se hizo para asistir a la premiere de Lilo y Stitch en el cine.