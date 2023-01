Flor Vigna siguió los pasos de Shakira y lanzó una canción contra su ex: “Me traicionó con una amiga”

escuchar

El amor y el desamor son dos de los mayores impulsores del arte e, inspirada por estas temáticas -y ayudada por un gran talento-, Shakira construyó una larga carrera en el mundo de la música. Acostumbrada a plasmar sus más profundos sentimientos en sus canciones, la barranquillera lanzó una canción producida por Bizarrap en la que expresó con detalles el polémico final de su relación con Gerard Piqué, la cual duró más de diez años y que terminó en medio de una escandalosa infidelidad de parte del futbolista.

Flor Vigna lanzó una nueva canción inspirada en el engaño de su primer novio captura de video

Pero la barranquillera no es la única que se anima a abrir su corazón a los oyentes y, en las últimas horas, Flor Vigna siguió sus pasos al estrenar un tema en el que habló de su mayor decepción romántica.

A pesar de haber dado sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento en la pantalla chica, Flor Vigna siempre soñó con poder construir un nombre propio en el rubro de la música. Aunque no fue nada fácil, en el 2020 decidió despedirse de la televisión para finalmente poder enfocarse a pleno en su carrera como cantante.

Flor Vigna debutó con su primera canción, "Uy" instagram

Completamente enfocada en alcanzar sus objetivos y sin dejarse abatir por las complicaciones, a comienzos de noviembre del 2021 debutó como cantautora con el estreno de “Uy!”. Ese fue tan solo el primer paso y a esa canción le siguieron “Una en un millón”, “Guion”, “Suelto” y “Movimiento”, múltiples videoclips y shows en vivo.

Ahora, Flor Vigna sumó un nuevo tema a su repertorio con el lanzamiento de “Lotería”. La misma cuenta con el ritmo bailable, mezcla entre pop y cumbia, característico de sus anteriores trabajos -guiño también a su gran experiencia como bailarina- y una letra pegadiza en la que, de forma movida, relata el momento en el que su primer novio le rompió el corazón.

En cuanto al videoclip, lejos de tener una coreografía compleja o una producción elaborada, muestra a la cantante y a un grupo de amigos disfrutando a pleno de unas vacaciones en paradisíacas playas.

Flor Vigna estrenó "Lotería", su nueva canción, junto a un videoclip captura de video

Horas antes, había anunciado la llegada de su nuevo tema con un guiño al reciente lanzamiento de la Music Session #53 de Shakira junto a Biazarrap. Mientras bailaba divertida al ritmo del tema producido por el joven oriundo de Lanús, la ex Combate explicó de dónde nació la inspiración detrás de su reciente track.

“Cuando tenía 18 años mi ex me ca*ó con una amiga”, comenzó. Y continuó: “Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño. A los 19 gané mi primera beca en la academia de danza, actuación y canto. A los 20 entré a Combate y no paré de hacer lo que me proponía”.

Flor Vigna anunció el estreno de su nueva canción con un guiño a Shakira

Asimismo, remarcó: “Me inspiré en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”. Finalmente, remató: “Esa crisis se volvió mi mayor lotería. Empecé a priorizarme y crear mi sueño desde abajo de todo. Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 que también pudo, como vos y yo también vamos a poder con lo que hoy tengamos delante”.

