A Flor Vigna le preguntaron acerca del éxito y sorprendió con un video donde explota en llanto: “Pensé en tirar todo”

Florencia Vigna generó preocupación entre sus más de cinco millones de seguidores tras compartir un video en el que se mostró en pleno llanto. En medio de la promoción de su nuevo clip en el que estará presente la ex Gran Hermano, Julieta Poggio, la artista e influencer no contuvo las lágrimas al hablar de su vínculo con el trabajo y el éxito por el que tanto esfuerzo le lleva conseguir.

A Flor Vigna la preguntaron acerca del éxito y sorprendió con un video donde explota en llanto

Flor se atrevió a cumplir su sueño de ser cantante y a pesar de los vaivenes de la vida y las diferentes experiencias laborales, su imagen creció con el paso del tiempo y logró instalar su nueva versión, empoderada y con el ímpetu de alcanzar sus metas. Lo cierto es que todo tiene un costo y nada es fácil, más allá del apoyo de sus seguidores, la influencer estalló en llanto al referirse a lo duro que es el proceso y admitió que pensó en “tirar todo”.

Como es habitual desde sus Stories de Instagram, la cantante incentivó a los usuarios a enviarle preguntas sobre su actualidad. Si bien las primeras se basaron en el clip que lanzará próximamente con Poggio, una internauta le cuestionó: “¿Alguna vez te sale algo mal? Todo lo que hacés es éxito Florencia”.

Mientras caminaba por la calle, Vigna grabó un video y lo compartió con la respuesta, lo llamativo es que allí lloró de manera desconsolada y expresó: “Ojalá todo valga la pena”. Además, escribió: “Te juro que hubo épocas en donde me dio mucho miedo seguir y pensé en tirar todo a la mier***”. Con angustia, la cantante también enseñó el lado B de la fama y todo el esfuerzo que le conllevó llegar hasta el punto que hoy ocupa.

Julieta Poggio aparecerá en el próximo clip de Flor Vigna

Mucho antes de romper en llanto, Vigna anunció en sus redes que Poggio participará en el desarrollo del nuevo videoclip que ya tiene fecha de estreno y será este 11 de mayo. Con el título “Mal ahí”, espera cosechar la misma repercusión que con sus anteriores éxitos como “Uy!” o “Una en un millón”.

Julieta Poggio aparecerá en el próximo clip de Flor Vigna

En sus Stories, una usuaria le preguntó en referencia al trabajo con la ex Gran Hermano: “Amo que Juli use los vestuarios de tus shows. Se nota de cómo te ocupás de todo y la garra”. Ante ello, la cantante respondió: “Ella se puso la diez en todo”, y mencionó a Poggio. Además, incluyó una escena en la que ambas se encontraron para filmar el video musical.

“¿Cómo fue que le dijiste a Juli para hacer el video?”, consultó otra internauta y Vigna mostró una captura del chat que mantuvo con la ex Gran Hermano. Meses atrás Flor le respondió una Storie a la actriz en donde se la veía bailando y le remarcó: “Me acuerdo que hace mil hicimos una campaña juntas”. “Sí re. Tenemos que bailar jutas”, contestó. A partir de ese entonces, fue la cantante quien impulsó el nacimiento de su nuevo proyecto.

“¿Querés ser la protagonista del nuevo videoclip? Tenemos todo armado con bailarines, luces, a todo cu***… Lo iba a hacer yo, pero me gusta más con vos. Estás brillando tanto Juli y encima me hablaron tan lindo de vos como persona”, escribió Vigna en su propuesta a Poggio, quien inmediatamente replicó: “Ay Flor, estoy que me muero”. De momento, solo queda aguardar hasta este jueves para poder ver el desempeño de ambas frente a cámara.

