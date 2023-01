Ya hay fecha final: cuándo termina la edición actual de Gran Hermano

escuchar

El 17 de octubre de 2022 comenzó la décima emisión de Gran Hermano (Telefe) en Argentina. Dieciocho participantes desconocidos ingresaron a la casa más famosa para convivir, ser “espiados” por 24 hs durante cuatro meses y poner en juego estrategias para llegar a la final, cuyo premio es de 15 millones de pesos para el ganador. El ciclo cuenta con un gran número de fans que esperan conocer quién será el campeón.

A más de dos meses del comienzo del reality, la audiencia tiene a sus favoritos para la final del juego. Las opiniones son cruzadas y cada día es crucial para los participantes, que con su plan de juego ponen en eje el apoyo del público, quien tiene la decisión final en la votación. Pero para ello queda un largo tramo de galas de nominación y eliminación, ya que el fin del programa está estipulado para el 19 de marzo.

Fueron 18 participantes que ingresaron al juego, actualmente quedan 13 en la casa (Foto Telefe)

Desde el principio del juego, se estableció la fecha cúlmine para el reality, pero se generó gran confusión entre el público y los participantes debido a la ronda de repechaje que se realizó semanas atrás. Dos participantes nuevos ingresaron al juego - Ariel y Camila- y cuatro más que habían sido eliminados reingresaron al reality - Juliana, Daniela, Agustín y Lucila- aunque uno de ellos fue expulsado. Actualmente, son 13 los participantes que se encuentran dentro de la casa.

De esta manera, al sumarse gente se estipulaba que el juego se extendería por varias semanas. Este aspecto fue el que plantearon como preocupación entre los “hermanitos” al momento de conocer la incorporación de participantes, que ya llevan aislados más de dos meses y temían que su estadía fuera más larga.

La final del juego está estipulada para el 19 de marzo (Foto Telefe)

Sin embargo, fue el propio Santiago del Moro quien comunicó que el ingreso de jugadores no incidiría en el tiempo estipulado de juego, por lo que se estima que se aceleraría el juego. También, aseguró que no habría una nueva ronda de repechaje; sin embargo, en los últimos días círculo la versión por parte de Javier Romero, padre de Coti, la última eliminada de Gran Hermano, que la joven podría reingresar al juego. Esta medida podría generar un cambio en el juego, en el sentido tanto estratégico dentro de convivencia, como en el cronograma de programas, pero aun esta información no fue confirmada por la producción del ciclo.

En cuanto a la grilla de Telefe, tras el final del ciclo, estipulado a mediados de marzo, comenzará una nueva apuesta con MasterChef, el concurso de cocina se emitirá con participantes desconocidos, contrario a las recientes emisiones que se llevó a cabo con concursantes famosos. Asimismo, no se descarta que haya una nueva emisión de Gran Hermano debido al éxito de esta emisión. La última se había realizado en 2016.

LA NACION