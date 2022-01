Julieta Prandi mostró las fotos que le sacó Emanuel Ortega en la intimidad de su casa

“Quién sabe verme”, escribió Julieta Prandi junto a una sesión de fotos tomadas por Emanuel Ortega en la intimidad de su hogar. La modelo compartió en su cuenta de Instagram las imágenes y cosechó miles de ‘Me gusta’. La pareja se muestra muy enamorada, en medio del gran problema personal que afronta la conductora de Es por ahí Verano (América) por la batalla legal contra su exmarido Claudio Contardi.

En septiembre del 2020, la modelo blanqueó su romance con el hijo de Palito Ortega. En principio, decidieron no mostrarse juntos, pero con el paso de las semanas decidieron hacerlo público y no escatimaron en dedicarse románticos posteos en las redes. Por el momento no conviven pero pasan gran parte del día juntos.

Julieta Prandi compartió un íntimo momento (Foto Instagram: @jprandi)

En esta ocasión, fue ella quien compartió imágenes de la intimidad de su hogar con su pareja. En una serie de cuatro fotos se la puede ver a ella muy concentrada con un cuaderno entre las piernas y una lapicera en la mano.

Las tomas fueron sacadas por Emanuel. “¿Qué es el alma? Supongo que lo más cercano a una respuesta, es la foto que no se sabe tomada”, escribió Prandi como descripción del posteo donde, además, hizo una mención especial para el cantante y lo definió como la persona que “sabe verla”. La publicación no tardó en comenzar a recibir comentarios de buenos deseos de los fans de la pareja.

Emanuela Ortega ofició de fotógrafo (Foto Instagram: @jprandi)

Si bien se muestran más enamorados que nunca, no todo fue así desde el principio de la relación. Cuando los rumores de romance comenzaron a sonar muy fuerte, Ortega blanqueó que hacía un tiempo estaba separado de Ana Paula Dutil, la madre de sus hijos. En ese momento surgieron versiones que sostenían que la familia del músico no aceptaba el noviazgo con Prandi.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Fue Julieta Ortega quien, en medio de los rumores, marcó la cancha a favor de su excuñada. “Yo a la nueva novia de mi hermano no la conozco. Me encanta que él esté contento. Pero con Anita, cuando vos convivís años de tu vida con alguien, esa gente es familia para siempre”, expresó en diálogo con Jey Mammón a fines del 2020. Tiempo después fue Prandi quien aclaró que con los Ortega estaba todo más que bien.

La modelo, por su parte, venía de denunciar a exesposo por violencia de género y de pedirle a la Justicia la tenencia de sus dos hijos. Según su relato, los niños habrían sido víctimas de maltratos por parte de su padre. Aún continúa con la batalla legal y exige un accionar inmediato por el temor que siente por la integridad de los menores.

Julieta junto a Emanuel (Foto Instagram: @jprandi)

Actualmente, la relación entre la modelo y el cantante atraviesa un momento de mucha complicidad, amor y compañerismo. Por primera vez, festejaron la llegada de un nuevo año juntos al comenzar el 2022 en un evento familiar.