Justin Lin se bajó de Rápidos y Furiosos 10 y dejó solo a Vin Diesel tras una semana de rodaje

Rápidos y furiosos 10 ya está en marcha. La saga de películas en las que se destacan las carreras automovilísticas y la pasión por los fierros, combinadas con las historias personales de los protagonistas y entramados policiales, tendrá su nueva entrega en mayo del 2023. El rodaje ya comenzó, pero a solo una semana de iniciado ya tuvo su primera sorpresa: renunció su histórico director, Justin Lin. El anuncio se dio mediante la cuenta oficial de Instagram de la franquicia.

“Con el apoyo de Universal, tomé la difícil decisión de dar un paso atrás como director de Fast X, mientras me quedo en el proyecto como productor”, contó en primera persona Lin, mediante un posteo muy sobrio en Instagram, que consistía en una placa negra con letras blancas. Asimismo, agradeció poder haber formado parte ser parte de las producciones por diez años y de cinco películas. “Personalmente, como hijo de inmigrantes asiáticos, estoy orgulloso de ayudar a construir la franquicia más diversa en la historia del cine”, señaló en la publicación.

Sorpresivamente, Lin quedó fuera de la dirección. Sin embargo, adelantó que seguirá siendo parte del film, que comenzó a rodarse el pasado 20 de abril. En 2006, el profesional había llegado a este cargo con Rápido y furioso: Reto Tokio (2006), y continuó con Rápidos y furiosos (2009), Cinco rápidos (2011), Rápidos y Furiosos 6 (2013) y Rápidos y furiosos 9 (2021). El éxito de la saga es tan inmenso que esta decisión tomó por sorpresa a los fans, quienes además cuestionaron los motivos, pero por el momento él se apoyó solo en este escueto mensaje.

Por su puesto que los rumores no tardaron en llegar, y se señaló una diferencia de criterios entre el director y su histórico protagonista, Vin Diesel. Sin embargo, la relación entre ellos es muy estrecha y buena, según ambos plasman en redes sociales con mensajes cruzados de saludos de cumpleaños y en los que se los ve juntos en eventos especiales. Apenas días atrás, el actor festejó el comienzo del rodaje y lo hizo con un video junto a Lin, en el que ambos se muestra muy sonrientes. “Semana uno: bendecido y agradecido”, escribió.

Por el momento, la producción no cuenta con un reemplazo. Por lo que, debido a que el rodaje ya comenzó, este puesto tiene que ser cubierto de inmediato para poder continuar con el plan de grabación. Ya tendrían algunas opciones, pero no hay confirmación de quién se trataría. Por su parte, se prevé que no afectará a la fecha de estreno.

Para la nueva película de la saga, las grabaciones comenzaron con la presencia de Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Sung Kang y Chris Bridges. Mientras que a esta entrega se suma Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson y Michael Rooker. Además, está confirmada la película número 11 de la saga que se trataría de la última de esta historia, que aún no tiene fecha estimada de entrega pero sí está confirmado que será el punto final de esta historia que cautivó al público.