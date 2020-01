Katy Perry reveló que Orlando Bloom "le sacó el veneno" que tenía en su interior

Katy Perry posó para Vogue India y habló sobre su lucha contra la depresión Crédito: Vogue India

En los últimos años, Katy Perry ha confesado en varias oportunidades que lleva adelante una lucha constante contra la depresión. La cantante, que no tiene tapujos al hablar sobre su salud mental, contó durante una entrevista con Vogue India como su pareja, Orlando Bloom, la ayudó a sanar sacándole el veneno que tenía en su interior.

"He hecho mucho trabajo mental, espiritual y emocional en el último tiempo. La mayor mentira que nos han dicho durante años a los artistas, es que para crear necesitamos estar sumergidos en el dolor, pero yo no quiero sufrir toda mi vida para poder escribir canciones", expresó antes de hablar de las diferentes cosas que probó para poder mejorar.

"Fui a terapia, me sumergí en el proceso Hoffman, tomé plantas medicinales y tengo un compañero que también está en la búsqueda del balance", dijo en referencia a Bloom. "Él es como un ancla que me mantiene con los pies en la tierra, y es muy real y sincero. Orlando no es el fan número uno de Katy Perry, pero sí es el fan número uno de Katheryn Hudson".

Tanto Perry como Bloom han tenido relaciones fallidas, lo que hace que puedan entenderse de otra manera y tener una relación mucho más fuerte. "No es lo mismo salir con alguien que estar enamorado. El amor es acompañarse, ser amigos, ser sinceros y convertirse en el espejo de la otra persona", aseguró.

"Orlando es como un sabio. Cuando recién nos conocimos, él me dijo que nos íbamos a sacar el veneno que teníamos mutuamente, y eso es lo que hacemos. Es agotador, pero estamos el uno para el otro de verdad. Nunca he tenido un compañero como él, dispuesto a sumergirse en un viaje emocional y espiritual. Es desafiante, porque te obliga a enfrentar todo aquello que no te gusta de vos mismo, y se termina convirtiendo en una limpieza que nunca acaba".

En octubre del 2018, la cantante puso en pausa temporalmente su carrera para ocuparse de su salud mental. "Los humanos hablamos constantemente de todos los órganos que tenemos, pero nunca conversamos sobre el cerebro, que es el que nos mantienen funcionando", reflexionó durante la entrevista. "Yo me deprimí y no quería salir de la cama. En el pasado había sido capaz de sobreponerme rápido, pero la última vez algo pasó que me hizo caer demasiado y tuve que embarcarme en un viaje para recuperar mi mente".