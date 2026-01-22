Keita Baldé se separó de Simona Guatieri a dos años del escándalo amoroso con Wanda Nara

Simona Guatieri, exesposa de Keita Baldé, anunció su separación definitiva con el futbolista, con quien se casó en 2022 y tiene dos hijos llamados Thiago e Isabel. En una relación que tuvo varios vaivenes y estuvo marcada por la infidelidad del jugador del Monza de Italia con Wanda Nara, la modelo tomó la determinación de ponerle punto final a la relación con un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

Simona Guatieri confirmó el fin de la relación con Keita Baldé

Guatieri se escudó en las fisuras matrimoniales que existieron en el último tiempo para darle un cierre a esta historia de amor, que tomó un giro radical tras la infidelidad de Keita.

Luego de dos encuentros con la mediática en 2022 y 2023 en Milán y Dubái, respectivamente, Baldé quedó en el ojo de la tormenta y hasta admitió el encuentro con Wanda en la ciudad italiana, donde se difundieron algunas imágenes de él en la casa que tenía la conductora con Mauro Icardi, su exesposo.

La foto que compartió Yanina Latorre en la que puede verse a Wanda con Keita (Fuente: Instagram - Yanina Latorre)

En el afán de querer salvaguardar su imagen, el oriundo de España admitió el encuentro y dijo ante la prensa italiana: “Yo asumo toda mi responsabilidad, es el error más grande de mi vida. Me sentí como un león al que le tocan a la familia y seguí adelante con la resolución de esta situación, que se volvió mediática, con mis abogados".

Keita Baldé reconoció su relación con Wanda Nara y pidió perdón

Los vaivenes, la falta de confianza y otras situaciones que deterioraron la pareja fueron los detonantes para que Guatieri le ponga punto final a la relación. Es por eso que, para darle una formalidad a esta situación traumática para ambos, la mujer elaboró un extenso comunicado en su cuenta de Instagram donde detalló y argumentó su decisión.

“Es un renacimiento”, las contundentes frases de Guatieri en su posteo

Hoy cierro un capítulo importante en mi vida. Un matrimonio hecho de momentos hermosos, promesas y sueños compartidos. Pero también de demasiadas faltas de respeto, palabras no dichas, silencios castigadores y heridas que con el tiempo se han vuelto demasiado profundas para ignorarlas.

Amé con todo mi corazón. Di más de lo que debía. Esperé cambios que nunca llegaron. Y, día tras día, aprendí a hacerme pequeña para no perturbar, a callar para evitar conflictos, a justificar lo que me quebraba por dentro.

El extenso comunicado de Simona Guatieri

En cierto punto, comprendí una verdad difícil de aceptar: el amor no es suficiente sin respeto. Y quedarse no siempre es sinónimo de fuerza. A veces, la verdadera fuerza es tener la valentía de partir.

Me voy sin odio, pero con gran conciencia. Con el dolor de lo que nunca sucedió, pero también con la dignidad de quien se elige a sí mismo después de haberse olvidado de sí mismo durante tanto tiempo.

Simona Guateri y Keita Baldé tiene dos hijos

Esto no es una derrota. Es un renacimiento. Es el momento en que dejo de pedir que me vean y empiezo a verme a mí misma. Es el momento en que elijo no aceptar menos de lo que merezco. Me elegí a mí misma el día que comprendí que el amor sin respeto es solo soledad compartida.

Simona.