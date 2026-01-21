Mauro Icardi salió a responderle a Wanda Nara luego de decir que tenía buen diálogo con él

En medio de la batalla legal que enfrentan por su divorcio multimillonario, Wanda Nara y Mauro Icardi suman un nuevo capítulo de conflicto. Los dichos de la mediática sobre una supuesta buena relación con el padre de sus dos hijas menores, hicieron estallar de furia al futbolista, quien no solo lo negó rotundamente, sino que lanzó un fuerte comunicado en el que no se guardó nada.

Wanda Nara y Mauro Icardi, una guerra que pareciera no tener fin (Foto: Instagram @wanda_nara @mauroicardi)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 14 millones de seguidores, el delantero del Galatasaray publicó una storie en la que dejó en claro que nunca retomaría el vínculo con una persona que, entre varias cuestiones, “lo denunció falsamente por violencia de género”, “le robó siete millones de euros” y “solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con sus hijas durante seis meses”.

El descargo de Mauro Icardi en redes (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

El escándalo se desató luego de que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) abriera la cajita de preguntas de las historias de Instagram y respondiera las dudas de algunos de sus 17 millones de seguidores. “¿Cómo estás con Mauro? Relación de padres, digo“, fue la consulta que le dejaron, a la que ella respondió: “Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”.

Wanda Nara respondió las dudas de los usuarios y encendió las alarmas (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Pero eso no fue todo. La empresaria de cosméticos brindó un móvil este miércoles para Intrusos (América TV) en el que ahondó en detalles sobre la supuesta relación que mantiene con Icardi. “Él sabe que cada vez que venga voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre, y eso me quedo tranquila, que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y videos que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está y así va a ser”, señaló.

Y completó: “Pedía a gritos una terapia para las nenas y, por suerte, hoy la tienen. El tiempo cura todo. Asimilar, entender, nosotros éramos una familia muy unida. De repente, el clan mío sigue intacto, pero falta una persona y, a la vez, vive con otra gente. En ese proceso yo las acompañé porque si alguien que desea lo mejor en esta vida para sus hijas soy yo, que soy su mamá”.

El descargo completo de Mauro Icardi

Voy a ser bien claro.

Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos.

Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que:

• Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades.

• Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas.

• Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses.

• No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas.

• Retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja.

• Insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja.

• Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia –sí, esa “otra gente” es mi familia–.

• Creó grupos junto con sus “amigas” para hostigarme a mí y a mi pareja; incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose.

• Realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones con el único fin de cambiar de jurisdicción en causas que no la favorecían.

• Deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle.

• Eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para “representar y defender” los derechos de mis hijas.

• Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público.

Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla.

En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento –y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating–, la realidad está en los hechos.

Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas.

Nunca, jamás, será familia.