Qué dijo Maia Reficco sobre los rumores de romance con Franco Colapinto

Los rumores de un posible romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco se multiplicaron en los últimos días, luego de que el piloto argentino de Fórmula 1 compartiera en Instagram una galería de fotos en la que aparecía la actriz en primer plano con su casco puesto. Además, el intercambio picante de ambos en sus posteos llenó las redes sociales de gran cantidad de especulaciones.

Es por eso que la protagonista de Pretty Little Liars: Original Sin decidió aclarar la situación a través de su amigo y periodista, Fede Popgold, quien estuvo invitado en el programa de streaming Resu en vivo (Resumido). Allí el comunicador explicó: “La señorita Maia Reficco y el señor Franco Colapinto tienen muchos amigos en común y recientemente se conocieron. Son amigos”. Sin embargo, aclaró que ella está soltera y dejó abierta la posibilidad de que puedan seguir conociéndose en la intimidad. “Maia está soltera, no está de novia con Colapinto. Se están empezando a conocer como personas”, indicó.

La foto compartida por Franco Colapinto de Maia en redes sociales (Foto: Instagram @francocolapinto)

Según detalló el conductor de Patria y Familia, la cercanía entre ambos responde a un grupo de amistades compartidas y a encuentros recientes durante las vacaciones, tanto en Buenos Aires como en Punta del Este. Ese contexto explicaría la presencia de Maia en la galería de fotos que el piloto subió a sus redes. “Tienen muy buena onda”, reconoció Popgold, aunque evitó proyectar la relación hacia el futuro y remarcó que, por el momento, no existe un vínculo sentimental formal. La relación se encontraría en una etapa inicial, aunque el deportista de elite no ocultaría su interés por la joven estrella.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que tendrían ambos son las distancias que los separan por sus respectivos trabajos. Según reveló el panelista, Maia viajará al exterior en los próximos días para comenzar el rodaje de una película, lo que complica cualquier posibilidad de consolidar una relación estable. “Por eso de ahí salen las fotos que sube él de ella. Y tienen muy buena onda”, explicó el periodista, quien le bajó el tono de una historia que estalló muy rápido en redes sociales.

El ida y vuelta de Franco y Maia en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Instagram @francolapinto)

¿Quién es Maia Reficco?

Hija de padres argentinos, Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, donde su familia residía por motivos académicos. Su padre, Ezequiel Reficco, profesor de Relaciones Internacionales, cursaba un posgrado en la Universidad de Harvard, mientras que su madre, Katie Viqueira, desarrollaba su carrera como cantautora de tango y folklore.

Maia es hija de una reconocida coach vocal que trabajó con artistas de proyección nacional e internacional como Chayanne, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes y María Becerra. Además, se desempeña como entrenadora vocal en programas televisivos y comedias musicales, y en 2024 estuvo a cargo de la preparación del elenco de Margarita —donde actúa su hijo Joaquín Reficco— para sus funciones en el Movistar Arena.

Maia Reficco, actriz y cantante

Cuando Maia tenía ocho años, la familia regresó a la Argentina y fue allí donde transitó gran parte de su infancia y adolescencia. Desde pequeña mostró una fuerte inclinación artística y aprendió a tocar piano, guitarra y ukelele, aunque durante años le costó expresar su deseo de dedicarse profesionalmente a la música. “Le dije a mi mamá que quería ser diseñadora botánica, pero en realidad quería ser cantante”, recordó en una entrevista con LA NACION en 2020.

Decidida a perseguir su vocación, a los 15 años se mudó a Los Ángeles, donde convivió con la compositora y productora argentina Claudia Brant. Fue ella quien la impulsó a formarse vocalmente con Eric Vetro, entrenador de figuras como Ariana Grande, Camila Cabello y Shawn Mendes. Poco tiempo después, Maia regresó a Boston para estudiar en la Berklee College of Music, en un programa intensivo que terminó de consolidar su perfil artístico.

Maia Reficco vivió desde los 15 años en Los Ángeles

Su carrera dio un giro definitivo cuando fue elegida como protagonista de Kally’s Mashup, la exitosa serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica que la catapultó a la fama internacional. La oportunidad surgió luego de que Claudia Brant enviara a la producción videos de covers que Maia publicaba en Instagram. Desde entonces no paró, brilló en Broadway (Hadestown), protagonizó una serie de HBO (Pretty Little Liars: Original Sin) y hasta una película para Netflix (La dolce villa), entre otras cosas, y los proyectos no dejan de seguir.