Hace un par de días, Kim Kardashian subió una de sus selfies casuales a la cuenta de su marca de ropa Skims, esta vez frente a su heladera. En ella solo se llegaban a ver algunas aguas y leche, lo que hizo que los fanáticos y los portales del mundo cuestionaran sus elecciones. El miércoles a la noche, con algo de humor, decidió defenderse en sus historias de Instagram con un video que dejó a todos boquiabiertos.

"Como el interior de mi heladera es tan desconcertante, les voy a hacer un tour", empezó la empresaria con 156 millones de seguidores. A continuación, empezó por su despensa. O quizás deberíamos decir una de sus despensas. La primera, un espacio minimalista (como toda la casa que comparte con Kanye West) con bowls de vidrio, contenedores de cereales, caramelos y legumbres.

Frente a estos estantes, una máquina para hacer yogurt helado (escondida en un armario), y unas heladeras industriales con jugo exprimido, agua y algunas leches. Es que esta pareciera ser la parte pensada para el día a día, acompañada por una mesada impoluta donde suelen posarse con la familia a comer cereal en Keeping up with the Kardashians.

Después subió una pequeña escalera y llegó al segundo piso: una cocina enorme, como la de un restaurante, con una cocinera, Marina, que saluda a la cámara. Desde este espacio se accede a una cámara frigorífica donde guardan los vegetales y frutas (todos cultivados en la propiedad), más leches vegetales y comidas preparadas por la chef.

Además, otra despensa, congeladores y heladeras con más leches y más snacks saludables para sus cuatro hijos Saint, Psalm, North y Chicago. Aclaró la influencer: "Todos mis hijos usan un tipo de leche diferente".

Según la revista Forbes, Kim tiene una fortuna de 370 millones de dólares y en 2019 ganó 72 millones. Por otra parte, Kanye West posee 240 millones y solo el año pasado sumó 150 millones de dólares.