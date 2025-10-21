El exigente entrenamiento de la novia de Julián Álvarez durante el embarazo que generó polémica en las redes

Hace un tiempo, Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid, anunció que está esperando a su primer hijo. Ahora, en la recta final de su embarazo, Emilia Ferrero, la novia del futbolista, decidió compartir cómo es su rutina de entrenamiento, generando un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales sobre la actividad física durante la gestación y las distintas formas de cuidarse en esta etapa.

Con el título “A nuestro ritmo”, la influencer compartió en su cuenta de Instagram una serie de ejercicios que realiza para mantenerse activa durante el embarazo de su primer hijo junto a Julián Álvarez. Sin dudas, la publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, interesados en conocer cómo combina la actividad física con esta etapa de su vida.

Mediante sus redes sociales, Emilia Ferrero mostró cómo se mantiene activa durante el embarazo (Captura: Instagram @emiliafferrero)

En las imágenes, se la puede ver entrenando con un conjunto deportivo color beige, mientras realiza sentadillas, estiramientos y ejercicios de fuerza con total concentración y energía. La secuencia refleja su compromiso con mantenerse activa y saludable, generando además un debate entre los usuarios sobre la importancia y los límites del entrenamiento durante el embarazo.

Las reacciones de los usuarios al video de Emilia Ferrero

Como era de esperarse, el posteo de Emilia Ferrero se llenó rápidamente de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores. Mientras algunos cuestionaron que realizara ejercicios en esta etapa, otros destacaron la importancia de mantenerse activa y saludable, mostrando interés por su rutina y los cuidados que sigue durante la gestación.

El video de Emilia entrenando durante su embarazo generó debate entre los usuarios (Captura: Instagram @emiliafferrero)

Pese a las críticas, la publicación también recibió numerosas muestras de apoyo y cariño. Muchos felicitaron a la influencer por su embarazo y resaltaron el ejemplo de disciplina y constancia que transmite, valorando cómo combina su bienestar físico con la espera de su primer hijo.

“¡Por estar embarazada no quiere decir que uno tiene que parar el gym! Si el cuerpo y el doctor la dejan, está bien”, “Vas a ser la mejor mamá”, “No lo sé Rick, yo estaría durmiendo, genia Emi” y “Es la más linda de todas y humilde” fueron solo algunas de las reacciones más destacadas entre los usuarios.

Con un guiño a River, Julián Álvarez reveló cómo se va a llamar el bebé que espera con Emilia Ferrero

Julián Álvarez reveló cuál será el nombre de su hijo

Hace unas semanas, en una entrevista con DSports, Julián Álvarez fue un poco más allá y reveló el nombre que eligió junto a Emilia Ferrero para su primer hijo. La charla se dio luego del partido ante el Rayo Vallecano, en el que el exjugador de River brilló al convertir tres goles. En ese contexto, el periodista Diego Korol se animó a hacerle una pregunta más personal sobre la inminente paternidad: “¿Sabemos el nombre?”, lanzó con curiosidad. Tras pensarlo unos segundos, el futbolista respondió con una sonrisa: “Por ahora, Amadeo”.

Ante eso, Korol le sugirió: “Pero dejale Amadeo”, y Álvarez, ya más decidido, confirmó: “Sí, Amadeo”. La revelación generó ternura entre los hinchas, quienes no tardaron en asociar el nombre con el legendario arquero Amadeo Carrizo, ídolo histórico de River Plate.