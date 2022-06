La actriz de Star Wars, Moses Ingram, denunció ataques racistas en redes sociales

Tras el lanzamiento de Obi-Wan Kenobi (Disney +) una nueva serie de Star Wars, Moses Ingram, la actriz que interpreta a Reva denunció que recibió cientos de ataques y comentarios racistas en sus redes sociales. Desde su cuenta oficial de Twitter, la franquicia salió a defenderla como también lo hizo su compañero Ewan McGregor, quien repudió lo sucedido.

Star Wars es una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia. Desde hace un tiempo, Disney + agregó a su grilla de contenidos todos los títulos de la saga además de nuevas series que se sumaron al universo de Darth Vader. El último estreno fue Obi-Wan Kenobi que tuvo una buena aceptación por parte de los fanáticos. Sin embargo, el éxito fue opacado por una desagradable situación que vivió una de sus protagonistas, Moses Ingram. Según consignó CNN, la actriz mostró los comentarios racistas que recibió en sus redes sociales.

Moses Ingram integra el elenco de la nueva serie de Star Wars junto con Hayden Christensen y Ewan McGregor (Foto: Instagram @hayden christensen)

“Tus días están contados”, “te contrataron por diversidad y no serás amada ni recordada por su personaje”, fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz a través de sus redes sociales. “Nadie puede hacer nada al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio”, sostuvo la actriz a través de un video.

Algunos de los mensajes racista que que recibió la actriz en sus redes sociales (Foto: Instagram @_mosesingram)

La actriz contó la terrible situación que vivió: “Lo que me molesta es esta sensación que tengo dentro de mí... nadie me lo dijo pero tengo que callarme y aceptarlo. Y no estoy construida así”, remarcó.

“Quiero agradecer a todas las personas que apareció por mí en los comentarios y en los lugares en los que no me voy a poner. Y al resto de ustedes, todos ustedes son raros”, finalizó.

Moses Ingram hizo un descargo tras los mensajes racistas que recibió

A raíz de las agresiones que sufrió la actriz, Star Wars alzó la voz y salió en su defensa. “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva”, escribieron en Twitter y tuvieron un contundente mensaje para quienes la insultaron: “Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos”.

Star Wars defendió a la actriz luego de que ella compartiera los mensajes racistas que recibió (Foto: Twitter @starwars)

La cuenta de Star Wars compartió dos fotos de Moses Ingram en el rol de Reva y finalizó con un mensaje para todos aquellos que la hirieron con comentarios malintencionados. “Hay más de 20 millones de especies sensibles en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista”, publicaron.

A su vez, Ewan McGregor, protagonista de la serie, también salió a hablar del tema. El actor destacó el rotundo éxito que tuvo el estreno de Obi-Wan Kenobi y agradeció a los fanáticos, pero con un claro mensaje para quienes salieron a agredir a su compañera. “Parece que algunos decidieron atacar a Moses Ingram en internet y enviarle algunos de los mensaje más odiosos y horrendos imaginables. Leí algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón”, dijo a través de un video.

El mensaje Ewan McGregor para quienes atacaron a su compañera

El protagonista de Moulin Rouge agregó: “Moses es una actriz y mujer brillante y está increíble en la serie y me repugna que este pasando esto. Solo quiero decir, como miembro del equipo, que apoyamos y amamos a Moses.

Y finalizó con un contundente mensaje para los agresores. “Si le estás enviando mensajes de intimidación, no eres un fan de Star Wars para mi. No hay lugar para el racismo en este universo”, cerró.