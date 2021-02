La angustia de Flavio Mendoza por estar aislado de su hijo: “Dionisio es lo único que tiene en la mente”

Flavio Mendoza está pasando un momento delicado, dado que debido a su cuadro de coronavirus se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. El productor teatral está profundamente angustiado por encontrarse lejos de su hijo Dionisio.

El encargado de revelar la evolución del coreógrafo fue Ángel de Brito, quien leyó en vivo el mensaje que le envío Mendoza durante la emisión de Los Ángeles de la mañana.

La angustia de Flavio Mendoza

“Me cambiaron la medicación y hace 24 horas que no tengo fiebre. Sigo con tos, pero no tener fiebre es un alivio. Lo pasé horrible, mal”, leyó De Brito. El periodista contó la charla que había mantenido con Mendoza, en la que el artista le había asegurado: “Si le llega a pasar algo a mi hijo, me mato”.

Luego, De Brito continuó: “Es lo único que tiene en la mente y que le preocupa. Dionisio está al cuidado de su hermana así que está tranquilo en ese sentido”.

Finalmente, terminó de leer el mensaje enviado por el productor: “Pega tan diferente este virus a todos. Hay gente que no siente nada y como a mí que no me mató. Hay que hacer hincapié en gente que lo tiene pero como no presenta síntomas, sigue su vida normal. Eso es peligroso”.

LA NACION