La angustia de Yanina Latorre por su hijo Diego: “No tiene una vida normal”

Este lunes en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito charlaba en vivo con Fanny Mandelbaum, quien planteaba las vivencias importantes de la adolescencia que se perdían sus nietos en el contexto de la pandemia, cuando intervino Yanina Latorre para expresar su preocupación por su hijo Diego.

“Yo pensaba en los adolescentes: nosotros hemos tenido una preadolescencia donde nos juntábamos para ir a estudiar juntos, para ir a bailar. Estos chicos van a pasar, de los 14 a los 16, sin haber podido disfrutar de los pequeños romances”, arrancó Mandelbaum.

“A mí me pasa en mi casa. Esto lo agarró a mi hijo a los 16 años. Mi hijo no va a bailar, no tiene novia, no tiene una vida normal. Está todo el día encerrado en un cuarto y está siempre de mal humor”, comentó Latorre.

Y continuó: “Él era jugador de fútbol y dejó el fútbol. Me dijo ‘mamá, perdí el año más importante de mi vida, físicamente no voy a llegar´. No va a tener viaje de egresados, no va a tener fiesta de egresados. Son cosas importantes que se está perdiendo, cosas que son parte de la vida: el primer beso, esas cosas de la inocencia de los 16 años”.

En septiembre del año pasado, la panelista ya se había manifestado en la misma línea. En ese entonces, planteaba que Dieguito -ahora de 18 años- “era el más conversador de la familia” y ya no hablaba con ellos. “Se va volver idiota”, agregó preocupada.

