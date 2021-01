Rocío Oliva contó que le robaron su cartera para explicar el motivo de su mala cara durante el programa Polémica en el Bar. Crédito: Captura video

Rocío Oliva no tenía un buen semblante mientras realizaba su participación en Polémica en el Bar . Consecuentemente, la ex pareja de Diego Maradona sintió la necesidad de aclararle a los televidentes a qué se debía su malestar: le habían robado la cartera de su auto en la que guardaba los calmantes para tomar luego de una intervención odontológica .

"Me están preguntando todos '¿qué te pasa, Rocío?'. Ayer me dieron una inyección con corticoides y hoy me pusieron un implante dental. Entonces, se me está por ir la anestesia ahora y no tomo el calmante porque me robaron la cartera del auto cuando salía del dentista", explicó la ex futbolista de River Plate.

Asimismo, la panelista del clásico ciclo que se emite por América TV, se justificó: "Por eso estoy con esta cara. Porque estoy sin el calmante, me robaron y tengo la cara dormida. Me robaron en Av. Córdoba y Av. Scalabrini Ortiz. Tomi Dente (su compañero) está tratando de conseguir el video".

No obstante, Oliva aclaró: "Igual no me asaltaron a mí, yo no me di cuenta. Me abrieron el auto y me sacaron la cartera pero yo no estaba. Me di cuenta a las tres horas de que no la tenía. Por eso tengo esta cara porque tuve un día tremendo. Pero estamos acá, bien y con salud. Pero no me puedo reír mucho".