Stella Maris Lanzani sigue asegurando que la habían convocado para protagonizar la nueva comedia de Atilio Veronelli en Las Grutas

"Yo no miento", aseguró Stella Maris Lanzani. " Me llamaron, me ofrecieron ser parte de una obra para estrenar en Las grutas, me ofrecieron casa y pasajes y a los tres días me bajaron", sintetizó la actriz, muy angustiada, en Pamela a la tarde, el ciclo que conduce Pamela David en América. "Mi nombre todavía funciona y no es que me quita el sueño volver a trabajar, pero esto es lo que sucedió. Cuando me llamaron me puse feliz y cuando me bajaron, me sorprendí. Confiaba en la producción. Me dijeron que el libreto no estaba terminado y que por eso no ensayábamos".

Lo cierto es que habían empezado ya a ensayar sin Lanzani. La obra es No soy yo, sos vos, una comedia de Atilio Veronelli, en la que trabaja él junto a Esmeralda Mitre y Beto César.

Sin poder contener la angustia, que la desbordó, Stella continuó: "Lloré cuando me enteré, pero después me calmé y pensé que, si no tengo que estar ahí, por algo será. No estoy inventando nada, no soy una mitómana. Me dijeron que era una obra de cinco personajes y que, finalmente, se va a hacer con cuatro. No sé quién miente, quizá mi amiga, o quien yo creía mi amiga. Quizá fue idea de esta productora (Analía Peredo) que me convocaran y no se dio. Nunca pedí nada a nadie, siempre me la banqué sola. Yo no inventé que me llamaron. La mejor noticia es que estoy curada del cáncer. Me hice los estudios y salieron bien", aseguró.

Esmeralda Mitre, a su vez, aseguró que Stella nunca había convocada, o al menos ella nunca se enteró de que eso haya sucedido. Y lo mismo dijo el autor y protagonista de la obra, Atilio Veronelli. "Nunca la tuve como miembro posible de la obra. Nunca me reuní con Stella ni hice una copia de la obra para ella. El libro está terminado desde el 12 de noviembre; esperé terminarlo cuando supe el elenco. Y la escribí para cuatro personajes", dijo. Para terminar, Stella se preguntó: "¿Qué hago? ¿Me retiro de la profesión?"

Esta situación no es nueva para la actriz, que fue despedida en vivo y por teléfono mientras se encontraba en el estudio de Intrusos. Estaba por comenzar la temporada teatral del 2005 y las dos protagonistas de la comedia Soltero y con dos viudas, Lanzani e Iliana Calabó, estaban siendo entrevistadas por Jorge Rial. Luego de una discusión entre ellas, el conductor recibió un llamado de Gerardo Sofovich, creador y director de la obra, anunciando que Lanzani quedaba fuera del proyecto cuando faltaban tan solo un par de días para el debut. Ese cruel momento televisivo se convirtió en uno de los pasajes más repetidos por los programas de archivo.