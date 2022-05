La Argentina no es blanca: el video que es furor en TikTok y que busca ganar en Cannes

La Argentina no es blanca es el nombre de un corto subido a TikTok, realizado y protagonizado por el actor David Gudiño, que busca contar, en primera persona, las miradas cargadas de ignorancia y racismo que reciben en el país las personas cuyo color de piel es marrón. El contundente video, de tan solo tres minutos de duración, fue visto ya por más de siete millones de usuarios en las redes sociales y ahora también podría ser seleccionado para competir en la categoría TikTok Short Films nada menos que en el Festival de Cannes.

“Básicamente, en el corto decimos que la Argentina no es solo blanca, que hay personas con piel marrón, con rasgos indígenas, que habitamos este suelo y que tenemos una gran presencia”, cuenta a LA NACION David Gudiño, protagonista del video, de 35 años, que nació en Tartagal, creció en Tierra del Fuego y hace varios años vive en Buenos Aires, donde se recibió, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de licenciado en Actuación y especialista en Arte Terapia.

Además, hace un par de años este actor forma parte del colectivo Identidad Marrón, “un grupo de personas marrones unidas para debatir sobre el racismo estructural en Latinoamérica y buscar respuestas a ello”, según dice el perfil de Instagram de esta asociación.

Gudiño cuenta que armó el corto La Argentina no es blanca junto a Gabino Torlaschi y dice que es el resultado, en principio, de su propia experiencia como actor de videos humorísticos en TikTok: “Encontré la forma para actuar en redes al hacer videos en relación a los noticieros, porque fueron en la cuarentena formadores de opinión”. En este sentido, Gudiño personificaba en sus videos a la persona que, desde el control televisivo, le dice ‘por cucaracha’ a los periodistas lo que tienen que decir.

David Gudiño es actor, sube videos humorísticos a TikTok y ahora protagonizó el video La Argentina no es blanca, que puede competir en el Festival de Cannes Gza. David Gudiño

Así, en sus videos de TikTok, el actor entremezclaba escenas de noticieros o de programas periodísticos reales con su propia aparición en un control televisivo supuestamente dictándole cosas a los presentadores de distintos canales. El resultado de estos cortos es una irónica crítica a los medios de comunicación. Pero también allí, Gudiño comenzó a recibir todo tipo de comentarios, en los que no lo identificaban como argentino. “Cuando la gente veía los videos, me empezaron a decir: ‘No sabía que en Perú miraban TN’, ‘Un peruano se ríe de Majul’, ‘Volvete a tu país’, ‘Vas a subir los tomates esta semana, boliviano’”.

El actor, que hacía sus videos con humor, reflexionó, entonces, sobre a qué otro humorista le pasa que lo juzgaran por su cuerpo, “porque mi color de piel es algo de mi cuerpo”, dice. “No atacan mis ideas, o lo que digo. Además, al ver a un humorista rubio no le dicen: ‘Volvete a Alemania’. Acá existe una xenofobia de tomar una nacionalidad como un insulto, cuando no debería pasar con ninguna etnia”, subraya.

La Argentina no es blanca reproduce situaciones que David Gudiño y otras personas de piel marrón viven de manera cotidiana Captura La Argentina no es blanca

Lo primero que hizo entonces Gudiño para responder a esos comentarios, en su mayoría anónimos, fue replicarlos a través de TikTok. Primero, de manera directa, en una publicación en la que dijo: “Si no viste un argentino marrón, soy un argentino marrón”. Pero más tarde, quiso ir más allá. Y ahí surgió la idea de armar el corto que hoy está postulado para competir en Cannes, el prestigioso festival cinematográfico de Francia. “Cuando vi que había una posibilidad de hacer un corto para TikTok, dije: ‘Voy a usar todos los comentarios que me hicieron este año y lo voy a escenificar’”, agrega.

Así surgió La Argentina no es blanca, que fue subido a TikTok el 6 de abril y resume en pocos minutos diversas situaciones que una persona de piel marrón debe atravesar en el país, donde básicamente, y en todo momento, se desconoce su nacionalidad argentina. “Qué bien besan los peruanos”, le dice al actor una joven que acaba de besarlo. “Yo estuve en Bolivia, en Perú, y son todos así medio como vos”, le dice otra persona al protagonista en una reunión de amigos.

En el documental Argentina no es blanca participa el colectivo Identidad Marrón Instagram / @identidadmarron

Sobre el final del video, con el Obelisco porteño de fondo, aparecen integrantes del colectivo Identidad Marrón con carteles donde expresan que “la Argentina no es blanca”, o exigen “políticas públicas antirracistas”, o anuncian “marronas, indígenas, y populares al poder”.

Argentina no es blanca está subido en este momento en TikTok -cuenta Gudiño-, tiene 2.700.00 millones de reproducciones allí, fue más de 11.000 veces compartido. Entre todas las redes sociales tiene siete millones de reproducciones”. Además, para el 20 de mayo, las autoridades de Cannes van a decir si quedó seleccionado para competir en la categoría TikTok Short Films. “Depende de la cantidad de visualizaciones y de un jurado, que elige tres o cuatro videos”, explica.

Su experiencia en Identidad Marrón

Gudiño cuenta que su participación en Identidad Marrón comenzó hace dos años, aunque el colectivo se creó hace unos siete. “Yo me acerqué en junio de 2020, cuando el colectivo hizo un posteo con los chicos víctimas de gatillo fácil o situaciones violentas (Lucas González, Fernando Báez Sosa, Facundo Astudillo Castro). Vi eso y pensé: ‘Es mi misma cara, tengo el mismo rostro’. Me miré al espejo y dije: ‘Soy marrón’. Y ahí comencé a crear y a actuar en razón de eso’”.

Luego, en el mismo sentido, el actor contó su propia experiencia, atribuida a su color de piel. El primer acto de racismo lo vivió a los siete años, cuando alguien le dijo, mientras ponía azúcar a su té: “No le pongas tanta, porque nunca vas a ser blanco”. Y más adelante en el tiempo, hubo otras situaciones: “Me paró la policía en 2015, me revisó las cosas, me sacó la computadora, fue una situación muy difícil -cuenta-. También, me costó muchísimo encontrar alquiler. A veces, tocaba el timbre y no me abrían. Cuando me acerqué a Identidad Marrón justo había pasado el caso de George Floyd -el afroamericano asesinado por un policía blanco en Minneapolis, EEUU-. Miramos al racismo de afuera pero acá pasa también”.

Luego, Gudiño señaló que su actividad en TikTok sirvió para ponerse en primer plano y tener sus propias posibilidades. “Trato de ocupar espacios y discutir derechos, porque además, por el racismo estructural, en términos de actuación, el actor marrón tiene menos trabajo. Las ficciones que se construyen con nuestros cuerpos son de pibes chorros, en la cárcel, servicio doméstico, oficiales de seguridad”, asegura, y remata: “En los Martín Fierro, el domingo, ¿Cuántos marrones ganaron?”.

De regreso al video La Argentina no es blanca, Gudiño señala sus expectativas, pero también agradece lo que se consiguió hasta ahora. “Me encantaría que el video llegue a Cannes, pero siento que ganamos un montón. Me doy cuenta de que el hecho de que lo hayan visto siete millones de personas muestra la necesidad de ver en un video nuestros rostros. En ese sentido, es todo terreno ganado”, señala.

“Los jurados no sé qué ven, no sé como serán, entonces, la verdad ya no depende de mí. Estoy muy feliz con todo. Con ganas de seguir haciendo cosas, seguir pensando cómo continuar haciendo circular esta temática”, concluye el actor.