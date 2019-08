La batalla del streaming es cada vez más global

Aniston y Witherspoon, en The Morning Show Crédito: Apple TV

Disney+ se expande y HBO Max suma a Steven Soderbergh y Meryl Streep

Natalia Trzenko 20 de agosto de 2019

Ayer fue un día muy movido en el competitivo universo de las plataformas de streaming. La novedad más destacada llegó de parte de los estudios Disney, que anunciaron las primeras fechas del lanzamiento global y el costo de Disney+, su servicio de streaming que aún no tiene fecha de lanzamiento en América Latina.

Así, el 12 de noviembre, al mismo tiempo que en los Estados Unidos, el servicio estará disponible en Canadá y Holanda. La versión canadiense de Disney+ tendrá un precio de 6,77 dólares canadienses (por cuestiones de cambio de moneda resulta unos centavos más barata que la estadounidense), mientras que en Holanda saldrá 7,75 dólares por mes. Una semana después de ese primer lanzamiento, Disney+ estará disponible en Australia y Nueva Zelanda a un costo mensual de poco más de seis dólares en cada uno de esos países.

Aunque todavía no se dieron a conocer los próximos territorios a los que llegará el servicio que pretende competir con Netflix, Disney asegura que planea desembarcar en los mercados globales más grandes en los dos primeros años de su lanzamiento. Por ahora, el paquete de servicios de streaming incluye Disney+, ESPN+ y Hulu a un precio de 12,99 por mes y solo estará disponible en los Estados Unidos.

Según los pronósticos de la industria difundidos por The Hollywood Reporter, el servicio podría llegar a tener entre 60 y 90 millones de suscriptores para 2024 gracias a sus contenidos exclusivos, que incluyen las librerías de Disney, Marvel, Lucasfilm, Pixar, National Geographic y Fox, estudio que aportará la joya de su corona: Los Simpson.

Entre los ciclos originales que estarán disponible en Disney+ en el momento de su lanzamiento están la serie de Star Wars, The Mandalorian; High School Musical: The Musical, una ficción de diez episodios que sigue el detrás de escena de la obra sobre High School Musical que está montando un grupo de alumnos de secundaria, y una nueva versión del clásico animado La dama y el vagabundo. Para el primer año del servicio se anunció también la serie de Marvel The Falcon y the Winter Soldier, un spinoff de los Avengers protagonizada por los personajes interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan, respectivamente, y WandaVision, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Todo en marcha

Al tiempo que Disney+ trazaba sus próximos pasos en el escenario global, Apple TV+, la plataforma de streaming de Apple que estará disponible en los próximos meses en los Estados Unidos, difundió el tráiler de una de sus series más esperadas: The Morning Show, protagonizada por Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell. Lejos del tono de comedia que sugerían las pocas escenas que se habían difundido antes y que podía inferirse de la experiencia en TV de los tres actores, el adelanto mostró una historia de ambición y conflictos en la trastienda de un programa televisivo de la mañana que empieza a derrumbarse cuando uno de sus conductores, Carell, es denunciado en el marco del movimiento #MeToo y arrastra en su caída a su coconductora, interpretada por Aniston.

Ayer también, Amazon Prime Video lanzó el tráiler de la tercera temporada de The Marvelous Mrs. Maisel y confirmó su fecha de estreno para el 6 de diciembre. Nominada para 20 Premios Emmy, la comedia de Amy Sherman-Palladino se dedicará esta temporada a seguir a su protagonista mientras amplía los alcances de su carrera como comediante de stand up en una gira bien lejos de su Nueva York natal.

Para completar una jornada repleta de novedades en el mundo del streaming, ayer también se anunció que Steven Soderbergh dirigirá una película para la plataforma HBO Max que tendrá a Meryl Streep como protagonista. El film, que comenzó a filmarse hace unos días, se llama Let Them All Talk y cuenta la historia de una autora exitosa (Streep) que decide irse de viaje con un grupo de amigas y su sobrino (Lucas Hedges), encargado de que todo salga bien en la aventura en la que llevará a los personajes a Gran Bretaña a bordo del transatlántico Queen Mary 2.

La película para HBO Max es la segunda colaboración entre Soderbergh y Streep en lo que va del año. La actriz es una de las protagonistas de The Laundromat (La lavandería), un film sobre los Panama Papers que tendrá su premiere mundial en el festival de Venecia, que comenzará el 28 de este mes.