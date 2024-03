Escuchar

La realeza británica siempre intentó mantener los asuntos familiares lejos de los medios y con un hermetismo total. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Meghan Markle y el príncipe Harry, que una vez que decidieron no seguir con sus obligaciones reales, no tuvieron inconvenientes en contar su historia y padecimiento. No obstante, hay algunas noticias que siguen sorprendiendo al mundo y, en las últimas horas, fue el turno de la actriz estadounidense.

La esposa del hijo menor de Lady Di le ganó una batalla judicial a su hermana Samantha y, gracias a la decisión de la jueza, no llegará a ninguna de las dos la instancia del juicio, el cual se iba a llevar a cabo en noviembre de este año. Se trata de la demanda por difamación que su hermana le había iniciado tras sus dichos en la serie de Netflix y en su entrevista con Oprah Winfrey.

Meghan Markle de seis en brazos de su medio hermana Samantha.

La magistrada de Florida, Charlene Edwards Honeywell, dijo que el caso debería ser desestimado porque Samantha “no pudo identificar ninguna declaración que pudiera respaldar un reclamo por difamación” y que las declaraciones de la duquesa eran ciertas.

Por su parte, la hermana mayor de Meghan, de 59 años, había pedido al menos 75.000 dólares por las dos demandas, una de ellas por implicación, porque la duquesa le habría sugerido a Oprah que creció como hija única. La Sussex también dijo que Samantha solo cambió su nombre a Markle después de que ella comenzara a salir con Harry.

Según Samantha, su hermana hizo afirmaciones similares en la serie de Netflix y las acusaciones la sometieron a “humillación, vergüenza y odio a escala mundial”.

En su fallo de 58 páginas, la jueza Honeywell dijo que dichas declaraciones no podían ser difamatorias porque son “sustancialmente ciertas, basadas en evidencia judicialmente reconocida” y “no pueden ser consideradas difamatorias”. Además, mencionó que Samantha había “alegado de manera plausible que sean difamatorios en primer lugar”.

Samantha Markle demandó a su hermana en 2022

En lo que respecta a los comentarios de Meghan sobre su infancia, Honeywell señaló que eran opiniones, que no tenía una relación cercana con su media hermana, con quien comparte únicamente a su padre.

En cuanto a la declaración de la actriz de que Samantha cambió su nombre de Rasmussen, su apellido de casada, a Markle después de que ella comenzara un vínculo con Harry, la jueza dijo que “lo esencial era cierto”. Sobre esto, escribió: “Que el demandante usó un apellido y luego el nombre Markle poco después de que se publicaran los informes sobre la relación del demandado con el príncipe Harry es sustancialmente cierto, según las pruebas del expediente, de las cuales el Tribunal ha tomado conocimiento judicial”.

En la conclusión del informe, expresó: “Los reclamos de la demandante serán desestimados con prejuicio, ya que ella no ha identificado ninguna declaración que pueda respaldar un reclamo por difamación o difamación por implicación en este punto, su tercer intento de enmendar su demanda. Ya sea en el libro Finding Freedom, la serie de Netflix Harry & Meghan, o en la entrevista televisada de una hora de CBS entre el acusado y su marido”.

Samantha Markle fue diagnosticada con esclerosis múltiple y está en silla de ruedas

El caso se presentó originalmente en marzo de 2022, cuando Samantha detalló la relación que tenía con su media hermana, la cual señaló como “excelente” y destacó que todo se había echado a perder cuando había iniciado su romance con el príncipe.