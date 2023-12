escuchar

A lo largo de sus 43 años, Nicolás Cabré estuvo involucrado en varias polémicas con sus exparejas, como por ejemplo, sus separaciones de Eugenia Tobal o María Eugenia la “China” Suárez. A pesar de que hace pocos días se había conocido que estaba en una relación amorosa, este martes por la mañana, Majo Martino, panelista de Mañanísima (eltrece), sorprendió a sus compañeros y al público al revelar el trío amoroso en el que estaría involucrado el reconocido actor. Una de las implicadas se habría enterado de la tercera en cuestión a través de los programas de espectáculo.

La panelista del programa conducido por Carmen Barbieri lanzó una bomba al dar a conocer que el actor de Son Amores mantuvo dos relaciones en simultáneo, sin que sus respectivas parejas lo supieran.

“A los galanes de televisión los amamos y nos encanta verlos actuar, pero hay uno puntualmente, que si está soltero, salir con chicas no es nada raro... El problema es cuando le jugás al novio a cada una, cuando le presentás a tu familia a cada una, pero al mismo tiempo. Es un estrés para él, y mucho dolor para la otra parte”, introdujo Martino.

La panelista había comentado que Nicolás Cabré estaba saliendo con la productora Jazmín Macino, que no eran novios, pero era una nueva conquista del actor. Incluso habían salido a comer junto a su hija Rufina. En ese momento, Estefi Berardi aseguró que “cada dos meses una distinta”, pero rápidamente Majo la corrigió: “No es cada dos meses, es en simultáneo”.

Luego continuó con la polémica. “Contamos esta noticia y por Instagram me escribe una chica que se llama Ariana Surur, hablé con ella, la podemos nombrar. Me dice ‘¿esto es verdad? Yo soy la novia de Nico, estoy saliendo desde enero. Toda mi familia ve en televisión y sabe que es mi novio’”, indicó Majo Martino, mientras que en las pantallas del programa mostraron imágenes de la artista plástica.

Jazmín Macino y Nicolás Cabré están en una relación amorosa, según Mañanísima

“Ellos se habían separado hace un mes, no es que se separaron por la noticia porque ya había visto algo raro con otra chica en México”, relató la panelista y luego añadió: “Incluso esta chica dice ‘él me puso en el lugar de novia, me mostró, viajamos juntos a Mendoza, salieron unas fotos en los portales. Conocí a su hija y él me dice que era mi novio, ¿cómo puede ser que esté con otras también? Necesito corroborar que esto sea cierto’”.

Majo Martino contó que Ariana estaba en Italia, habló con el actor y le pidió que vuelva a la Argentina para estar juntos. “Claro, estaban juntos, pero estaba con Jazmín y con la otra chica con la que viajó a México en simultáneo (...) con la otra chica arrancó en abril, y con la de México fue a mitad de año”.

Por último, Carmen Barbieri acotó: “Se la va a agarrar conmigo, Cabré yo te quiero. Pero que no sufran las mujeres”, mientras que Berardi concluyó: “Y las chicas lo re venden. A mí me mandan audios de Cabré, tengo de todo. Eso está mal, como que lo re venden, porque no lo quieren mucho”.