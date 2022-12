La bronca del Pollo Álvarez por tener que abandonar Qatar antes de la final del Mundial: “Acato órdenes”

escuchar

Joaquín el “Pollo” Álvarez fue uno de los tantos conductores que se acercó al país qatarí para cubrir el Mundial de Fútbol para la televisión; sin embargo, la decisión de sus directivos hizo que tuviera que volver antes de lo esperado. En este contexto, hizo su descargo a través de su cuenta de Instagram y aclaró lo sucedido.

Este martes, el conductor de Nosotros a la Mañana (eltrece), quien estas semanas mostró a los televidentes cómo era la cultura, las calles y la idiosincrasia de Qatar desde sus calles, compartió con sus más de un millón de seguidores de Instagram, un sentido mensaje del motivo por el cual tuvo que volver al país en pleno certamen del Mundial de Qatar 2022.

La publicación del Pollo Álvarez en su cuenta de Instagram Instagram: polloalvarez

“Estoy muy triste de tener que volver, pero no tengo 20 años ni 70 (tal vez la edad no tenga nada que ver) como para hacer lo que se me cante”, introdujo y agregó: “Pero si no es por la edad y es una cuestión de personalidad, tampoco soy una persona tan impulsiva porque juro que en la desesperación por quedarme pensé cualquier cosa”.

En la imagen, se lo ve a Álvarez sentado sobre una de sus tres valijas sonriendo para la cámara y con una campera de Argentina puesta. Luego se refirió a la oportunidad de cubrir al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni como enviado especial de la señal: “Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio, es el que me permitió también ver 4 partidos de la selección, conocer otra cultura y también, y lo más importante, ver jugar a Messi en lo que se dice que es su último mundial, aunque no queramos aceptarlo. Y, sobre todo, poder entrevistarlo dos veces”.

El "Pollo" Álvarez entrevistó a Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022 en dos oportunidades Instagram: @polloalvarez

“Mi presente hoy me hubiese permitido quedarme a ver a la selección y quedarme en Qatar. Y lo sentí como un muy lindo mimo cuando empezaron a ofrecerme de todo para hacerlo, pero esto no es una cuestión económica”, indicó el “Pollo” y luego explicó por qué tuvo que volver al país: “En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Buenos Aires y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado vuelvo y acato órdenes.

Por último, el conductor hizo una conclusión de su estadía en Qatar: “Lamento mucho no poder seguir disfrutando de esta hermosa selección llena de gente que quiero, pero fue hermoso lo que viví y ahora alentaré desde casa como corresponde”.

La publicación llegó a más de 50 mil likes y la caja de comentarios se llenó de mensajes de buenos deseos para el conductor por parte de famosos como el cantante Pablo Tamagnini, el periodista Gastón Edul y la modelo Sofía “Jujuy”. No obstante, el comentario con más likes fue el del mediocampista Rodrigo De Paul, quien le escribió cuatro emojis de corazones blancos y celestes.

Álvarez alentará desde Argentina a la selección que jugará su partido correspondiente a los cuartos de final ante Países Bajos, este viernes a las 16 horas (horario argentino).

