“La canción que no parabas de escuchar”: el sentido mensaje de Chloe Bello a Gustavo Cerati a 15 años de su ACV

El 15 de mayo se cumplieron 15 años del accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati, una fecha que marcó un antes y un después en la historia del rock nacional. El episodio ocurrió tras un show del cantante en Caracas, Venezuela. Ese recital sería la última vez que el exlíder de Soda Stereo mostraría su arte al mundo, antes de morir el 4 de septiembre de 2014, después de largos años de no mostrar mejoras médicas. En este nuevo aniversario, Chloe Bello, su última pareja, volvió a recordarlo con un conmovedor mensaje en redes sociales.

“Justamente la última canción que no parabas de escuchar, siempre un paso adelante. Todavía siguen sin existir palabras para describir cuánto te extraño. No pasa un día. 15/05”, escribió la modelo en su Instagram junto a una fotografía íntima en la que se los ve juntos, capturando un momento de ternura y complicidad. La canción a la que hace referencia es “Amor Amarillo”.

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de los fanáticos de Gustavo, en donde agradecieron por siempre recordarlo con tanto cariño y con imágenes inéditas de su relación.

“Amo que Chloe siempre nos comparte una foto nueva de este amor”, “Qué afortunada tú por haberlo tenido en tu vida”, “Te mando un beso y un abrazo lleno de amor y energía para seguir adelante”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en su posteo.

El romántico posteo de Chloé Bello a 15 años del ACV de Gustavo Cerati (Foto: Instagram @bellochloe)

Chloe Bello reveló cómo fue la última noche de Gustavo Cerati antes del ACV

Chloe Bello fue la única persona del entorno de Gustavo Cerati que logró verlo antes de que perdiera el conocimiento por completo. “No paraba de sonar el teléfono. Me escriben el manager y el asistente desesperados, pidiéndome que fuera para allá. Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto. Logré llegar antes que la familia”, recordó sobre esa madrugada trágica.

“Y me encontré con lo que quedaba de él. Por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, nos acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo”, expresó sobre esos últimos instantes en los que lo vio sumirse en un sueño eterno. Después de la muerte de Cerati, Chloe decidió mantenerse margen de la prensa para dejar que sus familiares sean los que hablen de sus recuerdos.

Chloe Bello y Gustavo Cerati estuvieron cinco meses en pareja (Foto: Instagram @bellochloe)

Sin embargo, en el último tiempo volvió a recordar cómo era su relación con él y cuáles fueron los mejores recuerdos que le quedaron a su lado. “Desde el día en que nos vimos, no nos separamos; y la realidad es que me persiguió unos cuatro años hasta que le acepté la invitación”, supo recordar en una entrevista sobre cómo fue que se inició su romance con el cantante de clásicos del rock como Trátame suavemente o De música ligera. “Nos miramos, nos dimos un beso y dije: ‘Wow, me quedo acá. No te suelto más’”, recordó sobre su primer beso.

El vínculo se fortaleció y fue entonces que Cerati le hizo un importante pedido. “Al poco tiempo se venía la gira y él me dijo: ‘Yo no me separo ni un segundo de vos, te venís conmigo’”, aseguró la modelo. Durante ese tiempo, lo acompañó a lo largo de varias presentaciones por Latinoamérica, aunque en los días previos al último show, viajó a Londres por compromisos laborales.