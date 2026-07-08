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Un video viral evidenció que casi todos pronunciamos mal el apellido de Haaland: la explicación del futbolista noruego
En medio del gran presente de Noruega en el Mundial 2026, se viralizó una entrevista en la que Erling Haaland explicó cómo se dice realmente su apellido en su país
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Erling Haaland atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta de Noruega. El delantero se convirtió en la gran figura de su selección en el Mundial 2026 y fue determinante para que el equipo escandinavo lograra una clasificación histórica a los cuartos de final.
El país europeo no disputaba una Copa del Mundo desde el año 1998 y volvió a instalarse entre los grandes protagonistas del torneo. Su victoria ante Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey marcó un golpe inesperado en la competencia, con Haaland como héroe absoluto tras convertir dos goles en apenas diez minutos. Ahora, el seleccionado noruego se prepara para enfrentar a Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami.
En medio de ese furor por su rendimiento en la cancha, en las últimas horas se viralizó en TikTok un viejo video del futbolista que llamó la atención de millones de usuarios. En la entrevista, una periodista le preguntó cómo debía pronunciarse correctamente su nombre y apellido; y para sorpresa de muchos, no es como se suele decir.
“Queremos saber cómo se pronuncia tu nombre. Es muy importante para nosotros, que trabajamos en medios digitales. ¿Cómo debemos pronunciar tu nombre en televisión y radio?”, le consultó la entrevistadora.
Con su habitual tono tranquilo, Haaland respondió que fuera de Noruega se lo podía llamar “Erling Braut Haaland”, tal como suele escucharse en transmisiones internacionales. Sin embargo, cuando la periodista le pidió que explicara cómo se decía en su país, marcó la diferencia en la pronunciación.
¿Cómo se pronuncia realmente el apellido Haaland?
Según explicó el propio jugador, en noruego la pronunciación cambia por completo respecto de la forma en la que se popularizó en buena parte del mundo. De manera aproximada, su nombre se pronuncia como “Érling Jo-lan”.
La diferencia principal está en el apellido. En noruego, la “H” inicial se aspira suavemente, con un sonido similar a una “J” suave en español. Además, la letra “å” suena como una “o” abierta, mientras que la “d” final no se pronuncia.
Por eso, aunque en la mayoría de los países se impuso la forma “Haaland”, el video dejó en evidencia que millones de fanáticos, relatores y periodistas lo dijeron de una manera incorrecta durante años.
Otro dato curioso sobre el deportista de 25 años es que, a partir de su incorporación al seleccionado noruego, solicitó que en su camiseta no solo estuviera su apellido paterno, sino también el materno. Así en la parte trasera de su prenda puede leerse Braut Haaland. Con este gesto, el deportista quiso honrar a su madre, Marita Braut, quien fue una múltiple campeona nacional de heptatlón antes de dedicarse por completo a su familia.
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