La casa del Dragón: la guía definitiva para entender las relaciones familiares de la dinastía Targaryen

Hace un par de semanas se estrenó en la pantalla de HBO la serie House Of The Dragon. La misma es una precuela de la icónica serie Game Of Thrones y la misma ya ha comenzado a cosechar fanáticos en todo el mundo. La serie está protagonizada por un elenco de estrellas, entre quienes destacan Paddy Constantine, Matt Smith, Olivia Cooke, entre muchos más.

Incluso si viste Game Of Thrones, te resultará complicado establecer o armar un árbol genealógico para entender todas las relaciones familiares que aparecen en House Of The Dragon. Es por esa razón que en el siguiente artículo te compartiremos una guía definitiva para entender todas las relaciones familiares de la serie.

Es sabido que en House Of The Dragon veremos muchas relaciones endogámicas como las que aparecieron en Game Of Thrones, por ejemplo, la relación entre los hermanos Jaimie y Cersei Lannister, quienes tuvieron 3 hijos en común. A su vez, Jaimie y Cersei eran hijos de Twinn Lannister junto con Joanna Lannister, su prima.

La serie relata la historia de la casa Targaryen HBO MAX

En cuanto a la casa Targaryen, los protagonistas de House Of The Dragon, también se produjeron muchas relaciones endogámicas. La descendiente de Jaeherys, Daenerys Targaryen, como recordarán en Game of Thrones, escapa de una relación problemática con su hermano, Viserys, y al final termina con Jon Snow, quien resulta ser su sobrino perdido.

Al rey Viserys (el actual rey en House Of The Dragon) se le ofrece la mano de Lady Laena Velaryon poco después de la muerte de su primera esposa. Laena tiene 12 años y es la sobrina de Viserys, ya que la madre de Laena es la princesa Rhaenys Targaryen, es decir, la prima de Viserys. Por esta razón Viserys considera casarse con Allicent Hightower, una joven que es amiga de su hija Rhaenyra.

Quién es Craghas Drahar, el sanguinario alimenta cangrejos

El ‘alimenta cangrejos’ toma especial protagonismo en el episodio titulado El príncipe canalla, que arranca con una escena que explica el porqué del alias de este personaje: se aprecian los cadáveres de navegantes que han sucumbido en los Peldaños de piedra (región de Stepstones) y han sido devorados vivos por estos crustáceos.

Lord Corlys Velaryon le reclama al rey Viserys I por su inacción mientras ya se han perdido 4 navíos en este tramo, donde ahora manda el benefactor de los cangrejos. La serpiente marina quiere tomar la fuerza ante este personaje, pero el monarca no desea problemas con las ciudades libres.

En definitiva, es el que manda en Stepstones. Craghas Drahar fue el príncipe-almirante de Myrish cuando se formó la Triarquía, una alianza entre los Myr y las ciudades de Lys y Tyrosh cuando derrotaron al ejército de Volantene en la Batalla de la Frontera e invadieron los Peldaños de Piedra (“Stepstones”).

Craghas Drahar es el nuevo villano de House of the Dragon HBO Max

En el libro, según recuerda Digital Spy, la conquista de Craghas de este territorio fue inicialmente bienvenida por la corona, que se hacía de la vista gorda mientras se cometían atrocidades contra piratas y forajidos que eran inmovilizados y ahogados en la marea para que sus cuerpos, vivos o muertos, se convirtieran en el festín de los cangrejos, lo que motivó su apodo.

Los Señores de Westeros cumplieron con el pago del peaje que solicitaba la Triarquía por un paso seguro hasta que la codicia se apoderó de ellos. Es así que figuras como la de Lord Corlys y su casa se ven afectadas y nos encontramos en el momento que se relata en la serie.

Una característica física marca el aspecto de este personaje en lo que hemos ido viendo en House of the Dragon: usa una máscara porque tiene psoriagrís, una enfermedad virulenta que deteriora su piel, tal como ocurría con la princesa Shireen Baratheon en “Juego de tronos”.