House of the Dragon: quién es Craghas Drahar, el sanguinario ‘alimenta cangrejos’

El spin-off de Game of Thrones titulado House of the Dragon ya tiene un villano. Se trata de Craghas Drahar, personaje del que hemos oído mucho en el recién estrenado segundo capítulo con el seudónimo del alimenta cangrejos, o crabfeeder en el idioma original.

El ‘alimenta cangrejos’ toma especial protagonismo en el episodio titulado El príncipe canalla, que arranca con una escena que explica el porqué del alias de este personaje: se aprecian los cadáveres de navegantes que han sucumbido en los Peldaños de piedra (región de Stepstones) y han sido devorados vivos por estos crustáceos.

Lord Corlys Velaryon le reclama al rey Viserys I por su inacción mientras ya se han perdido 4 navíos en este tramo, donde ahora manda el benefactor de los cangrejos. La serpiente marina quiere tomar la fuerza ante este personaje, pero el monarca no desea problemas con las ciudades libres.

¿Pero quién es Craghas Drahar y qué papel jugará en la historia?

El que manda en Stepstones.

Craghas Drahar se llevó todas las miradas del último episodio estrenado de la serie HBO Max

Craghas Drahar fue el príncipe-almirante de Myrish cuando se formó la Triarquía, una alianza entre los Myr y las ciudades de Lys y Tyrosh cuando derrotaron al ejército de Volantene en la Batalla de la Frontera e invadieron los Peldaños de Piedra (“Stepstones”).

En el libro, según recuerda Digital Spy, la conquista de Craghas de este territorio fue inicialmente bienvenida por la corona, que se hacía de la vista gorda mientras se cometían atrocidades contra piratas y forajidos que eran inmovilizados y ahogados en la marea para que sus cuerpos, vivos o muertos, se convirtieran en el festín de los cangrejos, lo que motivó su apodo.

Los Señores de Westeros cumplieron con el pago del peaje que solicitaba la Triarquía por un paso seguro hasta que la codicia se apoderó de ellos. Es así que figuras como la de Lord Corlys y su casa se ven afectadas y nos encontramos en el momento que se relata en la serie.

Una característica física marca el aspecto de este personaje en lo que hemos ido viendo en House of the Dragon: usa una máscara porque tiene psoriagrís, una enfermedad virulenta que deteriora su piel, tal como ocurría con la princesa Shireen Baratheon en “Juego de tronos”.

En el segundo capítulo, este personaje no tiene diálogos, pero es clave para trazar nuevas alianzas en la historia. Al no encontrar respaldo del rey, y luego ser depreciado en su propuesta de unir las casas y casarse con Lady Laena, Lord Corlys busca al príncipe Daemon para enfrentar al rey y alimentar a los cangrejos.

El personaje es interpretado por Daniel Scott-Smith HBO Max

En el avance del tercer capítulo, que se llamará Second of His Name, muestra más del ‘alimenta cangrejos’ y de un momento clave en su historia: la guerra de los Peldaños de piedra. Al unir fuerzas con Lord Corlys, Daemon buscará crear su propio reino en esta tierra y para ello enfrentará al crabfeeder, pero por lo que se ven los avances la batalla no será sencilla.

En los libros, el príncipe Daemon logra asesinar al ‘alimenta cangrejos’, pero en los avances de la serie, se aprecia que es el príncipe Daemon quien cae en la batalla.

Este personaje es interpretado por el británico Daniel Scott-Smith, que en IMDB consigna pocos roles antes de House of the Dragon, la mayoría de ellos de reparto en filmes como Men in Black: International, donde hizo de bartender.

Aunque en teatro, según su página de representación, fue más activo desde el año 2019. El actor cuenta con formación en la Royal Central School of Speech and Drama y la National Youth Music Theatre, del Reino Unido.