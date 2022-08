House of the Dragon se convirtió en el estreno de una serie más visto en la historia de HBO Max

La esperada serie House of the Dragon (La Casa del Dragón) –que se liberó la noche del domingo– se convirtió en el estreno más visto de cualquier serie en la historia de HBO Max en América Latina. Según informó la plataforma, la precuela de Game of Thrones superó el récord anterior, que ostentaba la segunda temporada de Euphoria.

Ante la expectativa, el domingo previo al estreno, la serie ya se había vuelto trending topic en las redes sociales de toda la región.

“HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de ‘y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos. Estamos encantados con este éxito sin precedentes y los invitamos a compartir juntos esta gran historia hasta el final”, manifestó Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Warner Bros Discovery Latin America.

Además, en la semana anterior al estreno de la precuela, creció en un 60% la audiencia de Game of Thrones, cuyas ocho temporadas se incorporaron a la plataforma en 4K. House of the Dragon se estrenó el domingo en HBO y HBO Max en 39 países de América Latina y el Caribe. Cada nuevo episodio se estrenará todos los domingos a las 21:00 horas de Chile.

Milly Alcock interpreta a la joven Rhaenyra, con Emily Carey como la joven Alicent Hightower HBO MAX

Basada en la obra de George R.R. Martin, “Fuego y Sangre”, la serie, de diez episodios, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen. El drama está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans; y George R.R. Martin es co-creador y productor ejecutivo.

Según informó la propia empresa tiempo atrás en medio de su producción, cada episodio de ansiada serie La casa del dragón costó casi US$20 millones, y se estrenó en Estados Unidos este domingo en HBO y HBO Max.

El sorprendente récord que marcó la serie en el día de su estreno

Con solo un capítulo emitido, la serie basada en la historia creada por George R. R. Martin consiguió cumplir con creces los dos ítems. Según informó HBO, la serie “rompió récords” y se convirtió en el debut más exitoso en la historia de la compañía. Solo en los Estados Unidos, el primer capítulo fue visto por casi 10 millones de espectadores a través del canal de cable HBO y la plataforma HBO Max.

Matt Smith encarna a Daemon Targaryen HBO MAX

Además, fue la serie que generó una audiencia más alta para cualquier canal de cable premium o plataforma de streaming en lo que va del año, superando el número de visualizaciones del primer capítulo de la cuarta temporada del tanque de Netflix, Stranger Things, según información de Samba TV, una compañía especializada en tecnología e información de la televisión.

La serie tuvo, además, una demanda 23 veces mayor que el promedio entre los consumidores de los Estados Unidos el día anterior a su lanzamiento, según indicó Parrot Analytics, una empresa de análisis de contenido.