Laurita Fernández reveló los motivos de su separación de Nicolás Cabré

En un ping pong con sus seguidores de su cuenta de Instagram, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré. “Hace un mes que no estamos juntos”, expresó la bailarina y conductora. Pero a esa declaración le faltaban las razones de esta nueva ruptura de la pareja. Ángel de Brito dialogó con ella y reveló en Los ángeles de la mañana parte de los motivos que llevaron a la relación a su punto de quiebre.

“Ya se habían separado el año pasado. Volvieron, lo intentaron, la remaron. Durante Cantando 2020 andaban bien, pero lo que fue pasando en 2021 es que no se empezaron a llevar tan bien como venían. Empezaron a haber diferencias y distintas metas en la vida”, explicó el periodista.

El conductor de eltrece también dio a conocer lo que la bailarina le contó sobre la ruptura y leyó al aire los mensajes que recibió de ella: “Pensé en vos el día que me separé porque dos días antes me preguntaste si estábamos juntos. Sos un (...) brujo, igual todo bien. Terminamos todo bien pero veníamos con diferencias y la mejor decisión que tomamos fue ésta. Cada uno seguir su camino”.

De Brito también contó que Fernández no quería hacer una tapa de revista diciendo “Me separé” y por eso lo termina contando antes por Instagram a los fans. “Yo le dije que esas tapas iban a estar, pero lo que me dijo fue que no quería que la promoción del programa se mezclara con su vida privada”, explicó el conductor en relación al ciclo El club de las divorciadas, que tendrá a la actriz como conductora desde mediados de mayo.

Por otro lado, la bailarina confesó al periodista que no fue fácil atravesar la separación, pero se mostró convencida de la decisión. “Si hubiésemos estado en el Cantando, te hubieses dado cuenta inmediatamente porque estuve triste. Estuve muy triste cuando nos separamos, pero ahora ya estoy bien y lo puedo hablar”, expresó Fernández. Además resaltó que con Cabré “estaban con energías diferentes, (...) con ondas distintas”.

Sobre la casa que la pareja había comprado en Pilar y que estaba remodelando, De Brito aclaró: “Desde mucho antes de la separación, la casa se la quedó Laurita. Esto lo decidieron así previo a la ruptura”.

LA NACION