La China Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña en medio del escándalo por la escolarización de sus hijos en Turquía

El romance de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi no solo trajo opiniones encontradas, sino también quebró del todo el vínculo que mantenía con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores. Aunque la guerra comenzó cuando el actor no le dio el permiso para que se llevara a los pequeños a Turquía, la situación caló hondo cuando, este jueves, la actriz publicó una imagen en la que confirmó que los tres chicos están escolarizados en el país de Medio Oriente.

La China Suárez confirmó que sus tres hijos están escolarizados en Estambul (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos unidos. Aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices“, escribió la ex Casi Ángeles desde su cuenta de Instagram, en la que acumula casi ocho millones de seguidores, sobre una fotografía en la que se los vio a los tres niños con el uniforme de la escuela.

Según trascendió, el actor chileno se habría enterado de la situación por medio de la publicación. Sin embargo, en las últimas horas, Eugenia habló con el periodista Gustavo Méndez y dio a entender que su expareja estaba al tanto de la situación escolar de Magnolia y Amancio. “¿Cómo que no sabía? Si hacía videollamadas todos los días con los chicos", aclaró Suárez.

La China Suárez aclaró la situación este viernes en Mujeres argentinas (Foto: Captura TV)

Y agregó: “Ellos le contaban a Benjamín todo lo del colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque a él justamente le preocupaba que faltaran a clases”.

En medio de esta situación, Vicuña recibió la visita de su madre, quien viajó desde Chile para contenerlo. “Benjamín está roto por dentro por lo que todos sabemos, y porque Magnolia tiene la edad de Blanquita”, informó este viernes Débora D’Amato en Los profesionales de siempre (elnueve).

Débora D´Amato se refirió a la visita de la mamá de Vicuña en medio de la polémica con los hijos del actor

Después, en defensa del galán, la periodista siguió: “Es lo que le sucede a él como papá que perdió una hija. Que la nena no esté a su lado, y con esta situación de dolor muchos aseguran, por supuesto, que los chicos con sus madres están bien y son felices, pero cuando vienen están tristes”.

Por último, pero no menos importante, la panelista precisó: “El último viaje, el reencuentro familiar, esos niños estaban tristes. No digo que estaban mal, estaban tristes por no ver al papá. Por eso tiene un círculo cada vez más acotado, porque necesita contención, por eso viene la mamá desde Chile. Ella lo vio cuando fue a Chile y decidió viajar sin avisarle”.

Yanina Latorre habló con el abogado de Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

Al conocerse la imagen, Vicuña se comunicó con su abogado, quien se refirió sobre la situación en diálogo con Yanina Latorre para SQP (América TV). “Está enojado Benjamín Vicuña. Hablé con el abogado”, dijo y leyó el mensaje que le envió el letrado: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante. Es un derecho que tienen ambos progenitores y que tal como es habitual fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”.

Y completó: “Le pregunté si van a hacer algo y me dijo: ‘lo estamos analizando y tratando de que entienda que las cosas con chicos chiquitos hay que consensuarlas’. Él no quiere poner piedras en el camino, pero se está sintiendo un bol*** porque en el fondo te da como un pánico de que un día no vuelvan”.