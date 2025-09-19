Thiago Medina fue operado: qué dice el parte médico

La salud de Thiago Medina tiene en vilo a gran parte de los argentinos. El ex Gran Hermano se accidentó el viernes a la noche mientras circulaba con su moto en el partido bonaerense de Moreno y desde aquel entonces se encuentra internado en terapia intensiva. Gracias a que consiguió cierta estabilidad pudo ser sometido a una nueva cirugía.

Tras esto, su expareja Daniela Celis brindó detalles al respecto, al mismo tiempo que se conoció un nuevo parte médico.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, lucha por su vida tras un accidente

“¡Thiago, recién salió del quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal”, expresó desde sus stories de Instagram la expareja y madre de sus dos hijas. Y continuó: “Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable! En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. ¡Mantenemos pedido de cadena de oración con toda la fe, luz y fuerzas que llegan!”.

Daniela Celis dio detalles de la operación de Thiago Medina (Foto: Instagram/@danielacelis01)

El mensaje de la exconcursante de la edición de 2022 llegó después de que desde Hospital Mariano y Luciano de la Vega emitieran un parte médico, en el cual informaron que Thiago había pasado la noche sin fiebre, lo que les permitió continuar con la intervención quirúrgica programada.

Thiago Medina fue sometido a una nueva operacion tras el accidente que sufrio el pasado viernes

Minutos más tarde, la propia Daniela Celis, el padre de Thiago y Nacho Castañeras dieron un móvil para DDM (América TV), en el que brindaron más detalles. “Recién salió de la operación, fue una cirugía si complicaciones. Estamos muy agradecidos con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de acá de Moreno, que también hizo una colaboración con el Hospital de Echeverría... La verdad es que estamos muy contentos con toda la asistencia", expresó y leyó los nombres de quienes atendieron al joven.

En ese sentido, comentó cuál es el estado actual de Thiago Medina. “Está estable y en terapia intensiva. También seguimos con el pedido de cadena de oración porque para mí es un día a día, es hora tras hora. Yo creo mucho en Dios y en toda la gente que está prendiendo una vela en las energías que nos mandan, porque también sé que gracias a eso Thiago está bien”, añadió.

Thiago Medina y Daniela Celis son padres de Aimé y Laia (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Ante la pregunta del cronista sobre cuáles eran los pasos a seguir, el padre de Thiago comentó: “Hay que esperar que evolucione bien... Tiene el pulmón lastimado, está sensible, pero hay que darle el tiempo que necesite“.

“Agradecerle a los ‘hermanitos’ (por Nacho y Daniela) que se portaron re bien y están siempre presentes”, dijo el hombre y al señalar a su exnuera cerró: “Ella es una fenómena, muy fuerte, es una tora”.

Qué dice el parte médico tras la intervención quirúrgica de Thiago Medina

Alrededor de las 16:30 horas de este viernes, desde el centro médico brindaron el parte médico tras a intervención quirúrgica del joven de 22 años.

El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires.

La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias.

En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado.