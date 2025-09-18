La imagen con que la China Suárez confirmó que sus hijos están escolarizados en Turquía

Si bien se sabía que Rufina -la pequeña que la China Suárez tuvo con Nicolás Cabré- iba a dejar su vida en Argentina para comenzar de cero junto a su madre y Mauro Icardi en Turquía, no se esperaba lo mismo de Amancio y Magnolia, ambos fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Pese a la negativa del padre de los dos menores y tras semanas de especulaciones, la actriz confirmó que sus tres hijos están escolarizados en el país de Medio Oriente.

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos unidos. Aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices“, escribió la actriz desde su cuenta de Instagram, en la que acumula casi ocho millones de seguidores, sobre una imagen en la que se los vio a los tres niños con el uniforme de la escuela.

La China Suárez confirmó que sus tres hijos están escolarizados en Estambul (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

La storie de la ex Casi Ángeles llegó después de que Benjamín Vicuña se refiriera a la posibilidad de que sus dos hijos menores se escolarizaran en Estambul. “Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida, pero bueno, estoy haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma”, reflexionó Vicuña en una nota que compartieron el lunes 15 de septiembre en Intrusos (América TV).

Benjamin Vicuña se refirió a la distancia con sus hijos menores (Video: América TV)

En esa línea, le preguntaron si era verdad o solo un rumor que los niños iban a ser escolarizados en Turquía. “Me da como mucha cosa estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia, pero la verdad que no... fue una sorpresa... no lo sé”, comentó.

Cabe destacar que días previos a aquella entrevista, en DDM (América TV) indicaron que la actriz habría averiguado para inscribir a sus hijos en una escuela de Estambul y que Vicuña se habría contactado con su abogado. “Hubo averiguaciones para anotar a los pibes en una escuela o por lo menos para que tengan un sistema o un apoyo escolar”, comentó Guido Záffora.

Con respecto a este tema, el actor chileno también añadió: “No hay nada tan grave al respecto. Trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de mis hijos y por el de todos los que estamos acá”.

Aunque para muchos la decisión de la actriz puede parecer novedad, la ex Chiquititas dio algunas señales desde sus respectivas redes, cuando mostró que su primogénita había aprendido a contar en turco, pero que los pequeños también decían ciertas palabras. En una primera foto, la China apareció con Rufina en el comedor de su casa con un pijama encima. A la vez, la niña de 12 años posó al lado de su madre con un cuaderno entre las manos. “Aprendiendo turco”, describió la actriz y agregó un emoticono de corazón.

Rufina Cabré empezó a estudiar turco y la China Suárez lo expuso en las redes sociales (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Luego grabó a Rufina al tiempo que ella dijo: “¿Hasta cuánto sé contar en turco?”. Y como una prueba para sí misma comenzó a pronunciar uno por uno los números y así llegó hasta el 27.

Luego tocó el turno de Magnolia, quien demostró que también podía contar en turco y llegó hasta los primeros cinco números con ayuda de su hermana Rufina, que desde atrás de la cámara le dictaba.

Magnolia Vicuña igualó a sus hermanos y demostró que sabe contar en turco

Por último, Amancio, en los brazos de la China Suárez también quiso participar del reto, pero solo que alcanzó a pronunciar unos pocos dígitos.