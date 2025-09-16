El cariñoso mensaje que Mauro Icardi le dedicó a Wanda Nara y volvió a replicar con la China Suárez

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez no por conflictos judiciales ni por rumores de separación, sino por un gesto romántico que rápidamente se transformó en blanco de críticas y burlas. El futbolista del Galatasaray compartió en sus redes sociales una dedicatoria amorosa para la China Suárez, pero lo que pretendía ser una muestra de ternura terminó por alimentar comparaciones con su pasado. Esto se debió a que la frase que escribió era la misma que ya había usado años atrás para Wanda Nara.

Todo comenzó cuando, a través de sus historias de Instagram, Icardi publicó una imagen romántica de la actriz acompañada por el texto: “Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre”. El mensaje fue recibido en un principio como un gesto más dentro de los intercambios afectivos que la pareja suele exhibir casi todas las semanas en sus perfiles. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los usuarios más atentos en X notaron que esa frase ya había sido utilizada por el deportista en el pasado, y no precisamente con su actual novia como destinataria.

Fue en 2015 cuando Mauro Icardi, aun en plena relación con Wanda Nara, había publicado desde su cuenta oficial un posteo con contenido casi idéntico. “Buenas noches a todos. Las mías siempre buenas noches a tu lado”, escribió por entonces, junto a una foto de Wanda acostada en la cama, en pijama, y un contundente “Te amo” sellado con la sigla M&W.

Los usuarios de X compararon las dedicatorias del deportista en sus redes sociales (Foto: X)

La similitud no solo en el mensaje, sino también en el formato provocó una ola de comentarios filosos en redes. Muchos usuarios consideraron que se trataba de una señal de que el delantero del Galatasaray no logró cerrar del todo su vínculo con su exesposa, y que esa sombra aún se proyecta sobre su presente sentimental. En la red social de Elon Musk los comentarios fueron despiadados para con el deportista. “¿Tanto le cuesta ser un poco original?”; “No la soltás más, Mauro”; “Qué vergüenza ajena, reutilizando material viejo” y “La China siempre como segundona hasta en los piropos”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron al respecto.

Los comentarios en X al posteo de Mauro Icardi (Foto: X)

Incluso algunos seguidores de Wanda retomaron capturas del viejo posteo como prueba de que, pese al tiempo y los tatuajes borrados, Icardi aún no habría superado completamente su historia con la mediática empresaria. Quien siguió sumando más leña al fuego al tema en las últimas horas, fue Ana Rosenfeld, exabogada de Wanda Nara, quien invitada al streaming Bondi Live, le aseguró a Ángel De Brito que ninguno de los dos le puso punto final al amor que se tienen.

“¿Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara? Sabes por qué te lo pregunto... porque vos lo conoces, no es una persona que todos conozcamos", le consultó el periodista a la famosa letrada. Ante eso, Rosenfeld respondió: “Mi opinión es que Mauro Icardi todavía no cortó. Esa es mi opinión personal. Vos (Ángel) lo conoces mejor que nadie mediáticamente porque nunca había aparecido en ningún programa, nunca había contestado nada y con vos se te sentó en un lugar y te empezó a hablar”.

Ana Rosenfeld reveló que Mauro Icardi no olvidó a Wanda Nara

“Él no cortó, pero... ¿y Wanda cortó?“, quiso saber Julieta Argenta, panelista del ciclo. ”Creo que es una película que todavía va a tener otros capítulos", cerró Ana y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación entre una de las parejas más mediáticas de la Argentina.