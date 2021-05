La China Suárez contó qué siente cuando es agredida en las redes: “Me afecta”

María Eugenia “la China” Suárez decidió abrir su corazón y hablar con honestidad sobre el impacto que sufre por las agresiones en las redes sociales. A pesar de mostrarse siempre muy segura de sí misma, no pudo evitar sincerarse en el momento de hablar de los haters.

“No hay forma de preservarse estando en redes sociales”, indicó al portal El Planeta Urbano, la actriz y madre de dos niñas y un bebe.

La China Suárez y un colecho de a cuatro https://www.instagram.com/sangrejaponesa/

Respecto de si se siente vulnerable ante el odio que transmiten las redes sociales, la China sostuvo: “Tengo épocas en las que estoy más vulnerable y me afecta muchísimo”.

Luego, hizo una profunda reflexión: “Y otras [épocas] en las que miro a mi alrededor, a mi familia y amigos que me hacen sentir muy muy querida, y le doy el lugar que tiene. Una importancia nula”.

Lo que más admira de su pareja

Durante la misma entrevista, la actriz contó qué es lo que más admira de Benjamín Vicuña, con quien tiene dos hijos. La China aprovechó para elogiar su desempeño como padre y se refirió a la trágica muerte de su hija Blanca, la mayor de los cuatro que tuvo el actor chileno con Pampita Ardohain.

La China Suárez habló de la admiración que siente por Benjamín Vicuña por haber seguido adelante tras la muerte de su hija Blanca, en septiembre de 2012. Instagram: @sangrejaponer

“Lo amo por su forma de amar la vida, por haber seguido adelante después de algo tan duro e inexplicable como lo que le pasó”, expresó la artista. Se refería a la muerte de su hija, ocurrida el 8 de septiembre de 2012, cuando la nena tenía seis años. Blanca sufrió una septicemia provocada por una bacteria que contrajo durante un viaje familiar a Cancún, México.

Benjamín Vicuña y la China Suárez estuvieron separados en 2019, pero volvieron a apostar al amor y tuvieron a su segundo hijo, Amancio. Instagram: @sangre

En sus declaraciones, la diseñadora hizo hincapié en cómo es Benjamín como padre. “Lo amo por su forma de amar a sus hijos”, subrayó. La actriz y su pareja son padres de Magnolia, de tres años y Amancio, de nueve meses. A su vez, ella tiene a Rufina, de siete años, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré. Y él tiene a Bautista, de 13 años; Beltrán, de 11; y Benicio, de seis, junto a Pampita.

Pero la admiración de la China Suárez no termina ahí, la actriz enumeró otros motivos por los cuales sigue eligiendo a Benjamín: “Lo amo porque es el primero que no se enoja y me banca cuando llego a casa con un perro que encontré por la calle. Porque nos acompañamos y elegimos, incluso en momentos difíciles y de crisis, lo que para mí ya es mucho”.

