La China Suárez le respondió a un usuario en X que habló sobre su olor corporal: “Me van a hacer llorar”

En medio de un nuevo capítulo del Wanda Gate, María Eugenia ‘la China’ Suárez volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un motivo inesperado. Luego de años de rumores instalados sobre su supuesto “mal olor”, la actriz respondió en X a un usuario que la elogió públicamente y aseguró que “huele espectacular”.

El tema del aroma de la actriz se convirtió en uno de los capítulos más comentados del conflicto que la involucró con Wanda Nara y Mauro Icardi. Las versiones comenzaron a circular en 2021, cuando la mediática deslizó que el deportista no llegó a intimar en París con la ex Casi Ángeles por su fuerte aroma. A partir de entonces, el rumor creció y se instaló en los medios.

Pero todo cambió esta semana cuando un usuario de X escribió: “Acabo de toparme con la China Suárez en un junket y es un cachetazo de belleza. Increíble. Y divina, educada, de otro planeta. Ah, huele espectacular”. El mensaje no tardó en viralizarse y generó una ola de respuestas. Otra usuaria se sumó al hilo y contó su experiencia personal: “La conocí en persona y es increíblemente amorosa. Lo fue también con mis hijos. Lindísima, amable y educada”.

Los comentarios en X sobre el aroma de la China Suárez (Foto: X)

Lo que nadie esperaba era que la propia actriz respondiera. “Me van a hacer llorar”, escribió la China Suárez, quien acompañó el mensaje con emojis de corazones. Pero esta no es la primera vez que la intérprete es defendida públicamente con respecto a este tema. En el pasado, su novio dejó en claro que nunca habló mal de su persona en este sentido. En un comunicado difundido en sus redes sociales, aseguró: “En nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy es más obsesiva que yo con los olores”.

Moria Casán defendió a la China Suárez y a sus “olores”

Quien también se sumó a la polémica de “los olores” en las últimas semanas fue nada más ni nada menos que Moria Casán, quien entrevistó a la China Suárez por segunda vez en su ciclo La mañana con Moria (eltrece). “A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?“, se preguntó con ironía La One.

Además, reconoció que el día que la conoció en persona pudo no solo admirar su belleza, sino también su perfecto cuidado físico y estético. “La vi impeque, impeque de aseada. Impeque. Perfecta, perfecta, perfecta”, remarcó.

Moria Casan habló sobre los "olores" de la China Suárez

A modo de indirecta, pero sin dar nombres, Moria Casán agregó para cerrar: “En cambio, a otras personas se les nota la falta de aseo. Baranda fuerte, pero viene de abajo hacia arriba“.