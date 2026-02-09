La furia de la China Suárez contra Juariu por una interna del cumpleaños de Magnolia: “De hostigar a una menor no se vuelve”

El cumpleaños de Magnolia, la hija menor de Eugenia “la China” Suárez, terminó envuelto en una polémica que volvió a colocar a la actriz en el centro de la escena. Lo que comenzó como un festejo íntimo y familiar derivó en un fuerte enojo contra Juariu, luego de que la periodista revelara detalles del evento a través de sus redes sociales, incluidos gestos y una imagen que no pasó inadvertida: la malla de la hija de Mauro Icardi que usó Magnolia durante la celebración.

La foto familiar de Suárez con sus hijos: Magnolia y Amancio Vicuña y Rufina Cabré (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

La situación se desató cuando Juariu compartió información vinculada al cumpleaños de la menor, celebrado en un entorno privado. A través de distintas pistas en redes sociales, la panelista reconstruyó cómo se desarolló el festejo y los detalles.

La China Suárez compartió una publicación en redes por el cumpleaños de su hija Magnolia (Foto: @sangrejaponesa)

Entre esos datos, llamó especialmente la atención la mención de una malla que Magnolia lució durante la jornada y que según la periodista es una prenda que le regaló Icardi a su hija menor, fruto de su relación con Wanda Nara, un detalle que rápidamente generó comentarios y especulaciones. La actriz, que en varias oportunidades expresó su intención de proteger a sus hijos de la exposición mediática, no se quedó callada y le respondió a la periodista.

El descargo en historias de Instagram de la China Suárez contra Juario (Foto: @sangrejaponesa)

La China Suárez publicó una historia de Instagram en donde apuntó contra la influencer. “Victoria Braier, alias ‘Juariu’, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mier**“, escribió.

Las publicaciones de Juariu en redes

En sus historias de Instagram, Juariu contó que fuentes cercanas afirmaron que la malla que tenía puesta Magnolia fue un regalo de Icardi a su hija menor, lo que generó polémica. Además, aseguró que el conflicto por el cumpleaños ya estaría presentado en la Justicia. Según explicó, la tensión aumentó luego de que la hija menor del futbolista viera el contenido que circuló en TikTok sobre la interna familiar. “Parece que Isi vio todo y se puso mal”, escribió la periodista.

Juario en sus historias de instagram comentando los hechos (Foto: @juariu)

Juariu relatando los presedentes del hecho nombrando a la hija mayor de Icardi (Foto: @juariu)

Además, detalló que Icardi envió una carta documento a Wanda para que las hijas asistieran al cumpleaños. Sin embargo, el juez decidió escuchar a las menores quienes no querían ir al festejo, ya que él papá no estaría presente. “Fue con una orden judicial de 24 horas y no se la dieron”, afirmó.

La periodista compartió detalles legales de la situación (Foto: @juariu)

Por último, la periodista decidió defenderse de la China Suárez y negó las acusaciones de hostigamiento: “No hablo de los menores, sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”.

Juariu le contesta a la China Suárez en un posteo en Instagram (Foto: @juariu)

La China Suárez dejó en claro en varias ocasiones que no le gusta que involucren a sus hijos en sus escándalos con sus parejas y padres de sus hijos. Esta vez, como tantas otras, no dejó que pasar la situación y descargó su enojo, aunque luego lo borró.

El episodio volvió a exponer la tensión que continúa en torno a la China Suárez y su relación amorosa con el futbolista del Galatasaray. Mientras las versiones cruzadas siguieron circulando y los descargos se multiplicaron, el cumpleaños que buscó ser una celebración privada, terminó en una nueva polémica.