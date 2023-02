El audio que la China Suárez le mandó a un fanático que se hizo un tatuaje en su honor: “¡Estás loco!”

escuchar

María Eugenia “la China” Suárez siempre sorprende. Famosa como actriz, sobre todo desde la recordada novela de Cris Morena, Casi Ángeles, la también modelo y cantante tiene fanáticos en todo el mundo. Entre todos esos seguidores se encuentra el correntino Juan Manuel García Panozzo, corredor de autos actualmente radicado en Estados Unidos, quien sorprendió fuertemente a la actriz.

El joven, fiel seguidor de “la China”, se tatuó su nombre junto a un corazón rojo y luego compartió la imagen en Instagram, donde comenzó a viralizarse. A tal punto que le llegó a la propia actriz, quien replicó la imagen en su red social con un emoji de risa.

Sin embargo, allí no quedó su reacción ya que, en privado, le envió un sentido audio al joven: “Hola Juanma, ¿Cómo estás? Acá la China”, che, te volaste con el tatuaje, ¡estás loco! Pensé que era de mentira, ahora lo voy a subir. Te mando un beso enorme y que tengas un muy buen año”.

Al recibir el mensaje, Juan Manuel no dudo en responderle y compartir además su alegría en redes: “No puedo, no me entra tanta felicidad. Te amo, gracias”, escribió en el posteo junto al fragmento del audio. Es cada vez más común y habitual tatuarse el nombre o la cara de algún famoso, este fue el caso de la China que al sentirse halagada por el gesto en agradecimiento se comunicó con su fan para darle las gracias por tan lindo detalle.

La China Suárez y la dedicatoria a su fan por el tatuaje.

Con una foto inédita, la China Suárez saludó a Nicolás Cabré por su cumpleaños

La actriz también fue noticia por estos días al celebrarse un nuevo cumpleaños de Nicolás Cabré, su expareja y padre de su hija Rufina, a quien saludó a través de las redes con un tierno mensaje.

La gran relación que mantienen ambos quedó demostrada en más de una ocasión y de hecho, hasta vieron juntos uno de los partidos de la Argentina en el Mundial de Qatar y alentaron a la selección. El 6 de febrero, él cumplió años y ella lo saludó con una emotiva postal de uno de los momentos más especiales que compartieron años atrás.

El tierno mensaje de la China Suárez para Cabré por su cumpleaños y la respuesta de él (Foto: Instagram)

“Feliz nacimiento Nicolás Cabré. Por muchos más años criando juntos a nuestra Rufita”, escribió la China en sus historias de Instagram con una emotiva foto donde se lo ve con su hija recién nacida, envuelta en una manta blanca. Todo parecería indicar que fue ella quien retrató el momento tan especial.

El actor celebró sus 43 años en Mendoza con su hija y no dudó en agradecerle el cariñoso gesto a Eugenia en las redes. “¡Qué hermoso mensaje! Gracias, gracias y gracias”, comentó, junto a los emojis de tres corazones rojos.

