Calu Rivero sufrió una pérdida terrible y preocupó a sus seguidores: “No estoy preparada para contarles esto”

escuchar

Calu Rivero, quien atraviesa un gran momento personal mientras espera la llegada de su primer hijo junto con Aíto de la Rúa, contó a través de sus redes sociales que pasó un momento de tristeza por la muerte de su perra Liona.

En un posteo en Instagram, con una imagen de ella y Liona, así como también con música de fondo y una voz en off, relató: “No creo estar preparada para contarles esto, pero yo sé que cuando uno lo habla lo hace más consciente. Con Liona nos elegimos, sucedió cuando estaba grabando Dulce Amor, en un intento desesperado de conectar con algo real, que me traiga al presente, que me saque de mis pensamientos y de la locura que estaba viviendo, ella sabía del dolor que atravesaba en silencio en mi camarín”.

“Lio me llenó de alegría, ablandó mi corazón y ascendió a los cielos cuando más llena de amor estaba, se cierran ciclos y se abren otros. Yo sé que el amor nos mantendrá unidas, me siento afortunada porque me permitió pasar mi vida a su lado”, agregó.

La pérdida de Liona ocurrió en septiembre del 2022, pero la actriz publicó recién ahora la ceremonia de agradecimiento en un podcast que ella misma creó: “Duelo animal, esto me importa y festejo con mi hermana Seyaku Munayniyoj”, contó la artista.

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La actriz, que desde hace tiempo se percibe y se hace llamar Dignity, espera a su primer hijo con Aíto de la Rúa, quien dio la primicia con Ángel de Brito en el programa “LAM”, en julio del año pasado.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La pareja se reencontró en 2021, cuando Calu aún estaba en pareja. Luego, en marzo de 2022 , la actriz se separó.

Dignity fue vista con el hijo del expresidente a mediados de julio. En el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, se compartieron imágenes que los mostraban juntos y abrazados.

Ellos fueron pareja en 2008, pero según la panelista de “LAM” Estefi Berardi, están juntos y en secreto desde hace ya tres años. “Están a full con la espiritualidad y viven en Uruguay”, detalló en su momento Fernanda Iglesias. Ahora están a pocas semanas de vivir el nacimiento de su hijo y, pese a la pérdida de Liona, todo es felicidad.

LA NACION