Por qué Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, abandonó Estambul para volver a Buenos Aires

En las últimas horas, se habría dado un inesperado cambio de planes en la vida de Rufina Cabré, la hija de 12 años que tienen en común María Eugenia ‘la China’ Suárez y Nicolás Cabré. La menor decidió quedarse a vivir en Estambul con su madre y su novio, Mauro Icardi, mientras que sus dos hermanos menores, Magnolia, de siete años, y Amancio, de cinco, tenían previsto, desde un primer momento, regresar a la Argentina para estar con su padre, Benjamín Vicuña. Sin embargo, la agenda original se vio levemente modificada porque en las últimas horas trascendió que mientras su madre y su pareja siguen en Turquía, la niña se subió a un avión con destino a Buenos Aires y se conocieron los presuntos motivos detrás de su decisión.

Rufina, Magonolia, la China Suárez y Amancio en Turquía (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Tras ordenar toda la documentación, Eugenia Suárez viajó con sus tres hijos y su madre a Turquía para reencontrarse con Icardi. Incluso hasta reveló que compraron una casa juntos. Si bien su hija mayor decidió vivir con ellos y ya habría hecho el proceso de adaptación al nuevo colegio, antes de comenzar oficialmente las clases, habría usado sus días libres para visitar a su padre.

“En este momento está viajando en el vuelo de Turquía hacia la Argentina, Rufina con sus dos hermanitos”, dijo Paula Varela en la emisión del viernes 8 de agosto de Intrusos (América TV). “En la fila ocho están los tres niños. Me dicen que Rufina, un amor ocupándose de sus hermanitos más chiquitos. Están con la niñera y después más adelante en la segunda fila está la mamá de Eugenia con su pareja y ellos están trayendo a todos los niños", añadió y comentó que mientras la niña de 12 años se alojará con su padre, los más pequeños se quedarán con Vicuña.

En cuanto al inesperado regreso al país de Rufina, quien tenía previsto empezar las clases en Estambul, Karina Iavícoli indicó que habría extrañado un poco y quería aprovechar los días que le quedaban de vacaciones para estar con su padre y sus amigas en la Argentina, ya que una vez que comience el ciclo lectivo no podrá viajar con tanta frecuencia.

Según Intrusos, Rufina Cabré decidió regresar a la Argentina para estar con su padre (Foto: Instagram @nicolascabre80)

“Hubo un cambio de planes y Rufina estaría volviendo a la Argentina porque existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía lo haga en compañía de su papá”, acotó Iavícoli quien la semana pasada comentó que Icardi le habría ofrecido al actor pagarle pasajes y estadía para que viajara en caso de que la niña no pudiera hacerlo y que Cabré no estaría negado a la posibilidad de visitar a su hija en Estambul. “No está nada mal porque a él también le interesa saber donde va a vivir ella, los lugares en los que se va a mover y el colegio al que va a ir. La verdad no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento”, sostuvo ahora la panelista.

Horas después de lo que se dijo al aire en Intrusos, una serie de videos que se viralizaron mostraron a Vicuña en Ezeiza reencontrándose con sus dos hijos y, allí, se podía ver también a Rufina Cabré.

Cómo es el colegio al que asistirá Rufina Cabré en Estambul

Previamente, en el programa mostraron imágenes del colegio bilingüe con doble escolaridad al que asistiría la menor en Estambul, el The British International School. Según revelaron, allí estudiaban Francesca (10) e Isabella (8), las dos hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara. Se trata de un gran campus con varios edificios, pileta de natación olímpica, laboratorios, varias canchas para practicar deportes (Rufina juega al hockey), bibliotecas, laboratorios, comedor y un amplio espacio verde.

El colegio al que asistiría Rufina en Estambul

Según el sitio web oficial de la institución, ofrecen preescolar, primaria y secundaria, donde, por la edad (de 12 a 18 años) le tocaría a Rufina. Además, ofrece actividades extracurriculares deportivas como judo, fútbol, bádminton y básquet, como así también ​​modelado de papel, club de magia y cerámica.