La tierna foto que compartió la China Suárez de Rufina, Magnolia y Amancio en Estambul

Después de su furioso descargo contra Benjamín Vicuña por haberle revocado el permiso para que sus hijos menores viajaran con ella a Turquía, hoy por hoy María Eugenia ‘La China’ Suárez disfruta de su nueva vida en Estambul con Mauro Icardi y sus tres hijos Rufina (12), Magnolia (7) y Amancio (5). Según trascendió, la mayor se quedará con ellos y comenzará las clases en un colegio bilingüe, mientras que los más pequeños regresarán a la Argentina. Antes de la separación, la actriz compartió una tierna foto de los niños en pleno viaje y enterneció a sus seguidores.

El jueves 7 de agosto, Eugenia Suárez subió a sus historias de Instagram, red social en la que acumula 7.8 millones de seguidores, una tierna foto en la que se pudo ver a Rufina, con una amplia sonrisa, abrazada a sus dos hermanos menores. Mientras ella y Magnolia vistieron iguales con un conjunto de remera y pollera a rayas en crema y azul, el niño usó una remera negra con pantalones a tono.

La tierna foto de Amancio, Rufina y Magnolia que compartió la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Las sonrisas de los tres dieron cuenta de que estaban pasando un grato momento. Según se pudo advertir, habrían estado haciendo una fogata, puesto que además Magnolia sostenía en la mano un pino que encontró. Suárez quedó encantada con la escena y no dudó en compartirla con emojis de tres corazones rosas.

Según lo previsto, este viernes 8 de agosto, estaba pautado que Rufina comience las clases en el The British International School, colegio al que, según destacaron en Intrusos (América TV), iban Francesca e Isabella, las hijas de Icardi y Wanda Nara. Se trata de un extenso campus con varios edificios, pileta de natación olímpica, laboratorios, varias canchas para practicar deportes (Rufina juega al hockey), bibliotecas, laboratorios, comedor y un amplio espacio verde.

Según el sitio web oficial de la institución, ofrecen preescolar, primaria y secundaria, donde, por la edad (de 12 a 18 años) le tocaría a ella. Es un colegio bilingüe que ofrece actividades extracurriculares deportivas como judo, fútbol, bádminton y básquet, como así también ​​modelado de papel, club de magia y cerámica.

El colegio al que asistiría Rufina en Estambul

Según Iavícoli, cada dos meses, en la semana que tienen de vacaciones, Suárez llevaría a Rufina de vuelta a la Argentina para que visitara a su padre, Nicolás Cabré, quien aceptó el deseo de su hija de vivir en Turquía con su madre y su pareja. Asimismo, Karina Iavícoli dijo que Icardi le habría ofrecido al actor pagarle pasaje y estadía para que viajara en caso de que la niña no pudiera hacerlo. “Lo que me dijeron es que Cabré no está negado a la posibilidad de visitar a su hija a Estambul”, advirtió la panelista. Por su parte, Magnolia y Amancio tienen previsto retomar las clases en Buenos Aires.

La China Suárez y Mauro Icardi confirmaron que ya tienen un nuevo hogar en Estambul (Foto: Historias de Instagram @sangrejaponesa @mauroicardi)

Por otro lado, esta semana Eugenia Suárez reveló que junto a Icardi se mudaron a un nuevo hogar, despojado de recuerdos del pasado. “Oficialmente mudados”, comentó en una foto que incluyó un llavero con las iniciales de ambos en color rosa y los primeros muebles que adquirieron: un sillón de tres cuerpos en forma de nube, una mesa ratona de madera en un tono oscuro y un centro de mesa metalizado con forma de león, animal que representa al Galatasaray, equipo turco en el que juega el futbolista.