La coincidencia entre Wanda Nara y Daniel Guzmán Jr. en Europa que hizo estallar los rumores de romance

Las idas y vueltas entre Wanda Nara y Mauro Icardi siguen generando repercusiones tanto en el plano mediático como legal. En medio de una intensa etapa marcada por conflictos judiciales, romances fugaces y un alto nivel de exposición pública, la empresaria viajó recientemente a Milán, Italia, con el objetivo de avanzar en su proceso de divorcio del futbolista. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo su presencia en tierras italianas, sino el hecho de que no sería la única figura vinculada a este escándalo en pisar suelo europeo, lo que alimentó aún más los rumores que giran en torno a su vida amorosa.

Wanda se presentó sola en Ezeiza y emprendió su viaje rumbo a Milán, una ciudad cargada de historia personal y recuerdos, teniendo en cuenta que vivieron allí por muchos años. De todas formas, algo que no pasó desapercibido fue que muy cerca de allí también se encuentra Daniel Guzmán Jr., el futbolista con quien fue vinculada sentimentalmente en las últimas semanas. Sin dudas, la coincidencia geográfica entre ambos despertó una ola de rumores, especialmente en medio del proceso de divorcio que la mediática está llevando adelante con Mauro Icardi.

Wanda Nara viajó a Milán e hizo estallar los rumores de romance con el futbolista mexicano (Captura: Instagram @wanda_nara)

¿Hay amor entre Wanda Nara y Daniel Guzmán Jr.?

En las últimas semanas, Wanda Nara comenzó a tener un acercamiento con Daniel Guzmán Jr., un futbolista mexicano que, lejos de pasar desapercibido, inició un llamativo operativo de seducción.

Todo empezó con un intercambio de mensajes en redes que fue creciendo en intensidad, hasta que él aterrizó en Argentina, presuntamente para visitar a unos amigos. Sin embargo, no tardó en quedar claro que su verdadero interés era estar cerca de la mediática. Como gesto romántico, le envió un ramo de flores que ella compartió en sus redes sociales y, para que no queden dudas de quién era el remitente, la historia fue reposteada por el propio Guzmán.

El ramo de flores que recibió Wanda por parte de Daniel Guzmán

Teniendo en cuenta todos estos indicios, no sorprendió que la coincidencia de que ambos estén en Europa al mismo tiempo generara una fuerte repercusión en redes sociales. De hecho, Daniel Guzmán Jr. compartió recientemente una serie de fotos desde las playas de Sicilia, una isla ubicada a tan solo un vuelo de distancia de Milán, la ciudad a la que viajó Wanda para cerrar su divorcio. A partir de esto, no tardaron en llegar los comentarios de los usuarios, quienes resaltaron esta nueva coincidencia y alimentaron aún más los rumores que vinculan sentimentalmente a la empresaria con el exfutbolista mexicano.

Mientras Wanda está en Milán, Daniel se encuentra en Sicilia (Captura: Instagram @danielguzmanjr)

“Ahora entiendo el viaje de Wanda”, “Wanda está llegando”, “Wanda está yendo para Italia”, “No es por presionarte, pero tienes a todo un país deseando verte con nuestra reina”, “Wanda en Italia… vos en Italia”, “Club Atlético Wanda Nara”, “Mauriño mirando los comentarios lindos de un perfil falso” y “Queremos una foto con Wan”, fueron algunos de los comentarios que más aparecieron en la publicación en cuestión.

Qué dijo Daniel Guzmán cuando le preguntaron por su relación con Wanda Nara

Daniel Guzmán Jr. se refirió a su vínculo con Wanda Nara

En una entrevista con Intrusos (América TV), el futbolista mexicano habló por primera vez sobre su vínculo con Wanda Nara, en medio de los rumores que crecieron con fuerza en redes sociales. Según dio a conocer en ese entonces, su relación con la conductora se limita, por ahora, al plano virtual. “Wanda es mi amiga. No sé por qué tanto revuelo por un comentario. Me había quedado al margen porque no le di importancia, pero ya van cuatro o cinco días que me mandan mensajes”, expresó el delantero del club CD Guastatoya de Guatemala. Además, aclaró: “No tengo el gusto de conocerla, es por redes, platicamos de vez en cuando. Siempre con respeto”.

Sin embargo, sus palabras dejaron abierta una posibilidad que no pasó desapercibida. “Hoy por hoy la veo como mi amiga y me cae muy bien. Obviamente, es una mujer muy guapa”, dijo el jugador, dejando en evidencia que no cierra del todo la puerta a algo más, lo que alimenta aún más las especulaciones en torno a un posible romance.