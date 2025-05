La miniserie de Netflix ideal para los amantes del thriller policial que no te dejará levantarte del sillón

Uno de los desafíos que tienen las producciones de suspenso es mantener en vilo al espectador de principio a fin; y esto lo logró Bosque adentro, la miniserie polaca que se estrenó en 2020, pero que misteriosamente logró posicionarse nuevamente como una de las más vistas por los suscriptores de Netflix Argentina.

Bosque adentro está basada en la novela de Harlan Coben (Foto: Netflix)

La adaptación de la novela de Harlan Coben -quien también participó como productor ejecutivo- retrata en seis episodios, de no más de 55 minutos cada uno, la historia de Paweł Kopiński, un fiscal de Varsovia que está obsesionado con la desaparición de su hermana Kamila, de quien desconoce su paradero desde hace 25 años, cuando fue a un campamento de verano en un bosque.

Uno de los elementos que la destaca ante el resto es la anacronía, el recurso narrativo que altera el orden cronológico de la historia en el que el pasado (1994) se mezcla con el presente (2019) para explorar cómo la desaparición de Kamila afecta a Pawel y cómo un nuevo caso de asesinato en el mismo bosque podría arrojar luz sobre el pasado.

Todo transcurre en el bosque, donde Kamila desapareció hace 25 años (Foto: Netflix)

“En 1994, la desaparición de Kamila divide a la familia Kopiński. Mientras, los Goldsztajn sufren un acoso de carácter antisemita. En 2019, unos trabajadores encuentran restos humanos cerca del campamento. En 1994, la Policía fija su atención en Paweł, que sigue una corazonada sobre el asesino”, dice la sinopsis oficial que invita al televidente a darle play.

Pese a haber sido estrenada en 2020, la serie se mantiene vigente y aparece con frecuencia entre las recomendaciones del algoritmo de Netflix (Foto: Netflix)

Pero, esta producción no solo tuvo la aprobación de los seguidores de los directores Leszek Dawid y Bartosz Konopka, sino también de críticos que dejaron su comentario en Filmaffinity, el sitio especializado en cine. “Una serie excelente que te atrapará desde el primer episodio. Una adaptación muy bien escrita que maneja el misterio y el suspenso con mucho equilibrio, logrando ser realmente cautivadora”; “Requiere toda tu atención, no porque sea polaca y con subtítulos, sino porque una vez que te enganchaste, estarás ansioso por descubrir qué fue lo que pasó” y “Salvo porque hablan en un lenguaje diferente, realmente parece una producción inglesa o americana (...) Interesante y entretenida”, fueron los más destacados.

Bosque adentro fue aclamada por la crítica (Foto: captura Filmaffinity)

Otras producciones de Harlan Coben que no te dejarán pestañear

1. Última oportunidad (2014)

La historia comienza con el secuestro de Alice, la hija de 6 años de Marc y Judith Séguier. Los secuestradores exigen un rescate, pero Marc, que es cirujano, está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su hija.

A medida que la investigación avanza, Marc se convierte en el principal sospechoso de la Policía y su familia se ve envuelta en una red de mentiras y secretos. Debido a esto es que deberá luchar para no solo encontrar a su hija, sino también demostrar su inocencia. Duración: 6 episodios. Última Oportunidad se puede ver en Amazon Prime Video.

No Second Chance, tráiler oficial

2. Por siempre jamás (2021)

Todo comienza con la desaparición de Alexandre, el hermano de Guillaume. Guillaume siempre sintió culpa por no haber podido proteger a su hermano. Diez años después, recibe un mensaje anónimo que afirma que Alexandre está vivo. Debido a esto es que comienza a investigar y descubre que su hermano puede estar involucrado en una serie de crímenes. Duración: 5 episodios. Gone for Good se puede ver en Netflix.

Gone For Good, tráiler oficial

3. Atrapados (2025)

Suspenso. Una periodista, reconocida por haber atrapado a varios criminales, investiga la desaparición de una joven. Hay varios sospechosos y todos ellos ocultan secretos. Duración: 6 episodios. Atrapados puede verse en Netflix.

Atrapados, tráiler oficial